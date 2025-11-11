Logo
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

11.11.2025

18:40

Коментари:

0
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!
Фото: Reddit/@BeAmazed/screenshot

Неименована жена доживјела је незаборавно искуство током вожње колима, када је усред шуме угледала ријетку врсту албино јелена. Животиња је стајала грациозно у снијегу и посматрала околину.

Одушевљена призором, снимила је величанствено створење и објавила видео на интернету, гдје је брзо постао виралан.

"Дјелује нестварно"

Бајковита сцена је изнова актуелизована на мрежама, првобитно је објављена на ТикТоку, а потом је постала популаран и на мрежи X (бивши Твитер).

“Албино јелени су једноставно невјероватни. Дјелују готово нестварно“, написала је ауторка.

Снимак је касније објављен и страници Accu Weather, уз коментар: “Величанствени бијели јелен у снијегу. Овакви примјерци се рађају у просјеку 1 од 30.000 случајева“.

You thought you see a deer covered in snow, but it's really a white deer
byu/sh0tgunben inBeAmazed

"Скоро да свијетли на снијегу"

Видео је очарао кориснике друштвених мрежа, који су га масовно коментарисали. Један је написао: “Апсолутно магично! Као да је стигао из Нарније“.

Други је додао: “Никада нисам видио ништа слично. Замислите да наиђете на овакву љепоту у тихој вечери“.

Трећи је истакао: “Начин на који стоји, скоро да свијетли на снијегу, нестварно“.

Упозорење корисника

Међутим, поједини корисници изразили су забринутост за безбиједност животиње, преноси Хиндустан Тајмс.

“Прелијеп је, али се надам да ће остати сакривен од предатора“, написала је једна особа.

Корисници су постављали питања о локацији, гдје је снимак настао, али је један упозорио: “Ни случајно не откривај локацију! Биће одмах уловљен”.

Албино јелени спадају међу најрјеђа створења у дивљини. Међутим, њихова љепота долази са значајним изазовима за преживљавање. Често имају слаб вид и недостатак природног камуфлираног крзна, што их чини лаком метом за предаторе.

(Телеграф.рс)

Јелен

Albino

