Тужилаштво тражи казну затвора за Имамоглуа од преко 2.000 година

Извор:
СРНА
11.11.2025
19:36
Коментари:0
Турско тужилаштво затражило је затворску казну од преко 2.000 година за градоначелника Истанбула Екрема Имамоглуа, оптуженог да је био на челу корупционашке мреже која је државу коштала 106 милијарди лира.
Имамоглу, који је главни политички ривал предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, раније је негирао све оптужбе, рекавши да су политички мотивисане, а његова странка је данас одбацила нову оптужницу као "бесмислицу".
Тужилаштво је затражило од вишег суда да размотри и забрану опозиционе Републиканске народне партије Имамоглуа.
Главни тужилац Истанбула Акин Гурлек рекао је на конференцији за новинаре да се у оптужници наводе имена 402 лица, укључујући градоначелника, који се терете за формирање криминалне организације, подмићивање, превару и намјештање тендера.
Гурлек је напоменуо да је та мрежа проузроковала губитке од 160 милијарди лира /3,8 милијарди долара/ турској држави током периода од 10 година.
- Главно јавно тужилаштво ће тражити за Имамоглуа казну затвора између 828 и 2.352 године - рекао је Герлек.
Оптужница од више од 4.000 страница, у коју је Ројтерс имао увид, укључује организациону шему која приказује Имамоглуа као оснивача и шефа криминалне групе.
