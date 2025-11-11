Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

Координатор правног и експертског тима БиХ за Трговску гору Борислав Бојић у емисји АТВ-а каже да БиХ нема никакву корист од нуклеарне енергије, али се свакако настоји одлагати нуклеарни отпад који угрожава двије трећине БиХ.

"Можда би било занимљиво чути, између Хрватске и Словеније постоји споразум и изграђена је електрана Кршко од којих 50 одсто електричне енергије има Словенија, 50 одсто Хрватска, БиХ нема апсолутно никаквих бенефита од нуклеарне енергије. То имају државе које су то градиле. И сада треба да нама испоручите нуклеарни отпад на самој граници, без наше сагласности, гдје практично двије трећине те локације би била угрожена БиХ, а не земља која има бенефите", каже Бојић.

Он поручује да су експерти из БиХ тражили да буду присутни када Хрватска врши врло специфична истраживања у Хрватској, што су исто понудили њима за територију БиХ, али је то одбијено.

"Што се тиче БиХ, сви нивои власти су рекли да је неприхватљиво да се таква врста отпада одлаже у БиХ. То је потпуно јасно и недвосмислено. Зашто се нисте договорили са Словенијом да тај отпад се одлаже у Врбини гдје настаје, па то је ваљда ЕУ стандард. Било би интересантно чути зашто није дошло до договора Словеније и Хрватске" поручује Бојић.