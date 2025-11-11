Logo
Илић: ПДП и СДС су гласали за законе због којих је суђено предсједнику Републике Српске

Извор:

АТВ

11.11.2025

20:20

Илић: ПДП и СДС су гласали за законе због којих је суђено предсједнику Републике Српске
Фото: ATV

Посланик СНСД-а Младен Илић каже за АТВ да је парадокс то да су СДС и ПДП гласали за законе за које је указ потписао предсједник Републике Милорад Додик, а да су се касније дистанцирали и поручили да то није њихова борба.

"Било је природно и нормално да позивамо на јединство. Само када су Срби имали јединство могли су да истрају у борбама. Нисам био оптимистичан по том питању. Налогодавци су исти они чије дискусије могу да чујем у НСРС. Оно што је мени било битно је да сам сретао људе припаднике опозиције који су имали другачији став од онога који је имало њихово руководство", рекао је Илић.

Он поручује да је јединство било и обавеза СНСД-а као најјаче политичке организације, јер су постојали моменти у српској историји када је јединство натјерало стране силе и са већим капацитетом да одустану од појединих ствари. Ипак, нису наишли на одобравање опозиционих партија.

"Сваки пут кад смо причали на тему њих, када су бјежали са сједница, када не гласају о битним стварима за Српску, то је њихова теза: нису им искрене намјере, не вјерујемо им. Пазите парадокс, ПДП и СДС су странке које су гласале за законе чији је указ потписао предсједник Милорад Додик. Као такви директно су учествовали као и ја и све друге партије, ми смо народни посланици донијели одлуку коју је предсједник Републике Српске морао да испоштује. Након тога покреће се кривични поступак, суд, а они се дистанцирају од свега и каже да то није њихова борба. То је управо свих нас борба, ми смо сви учествовали у томе. Сваки закон који НСРС донесе долази код предсједника Републике. Они су то занемарили и рекли да то није њихова борба", каже Илић.

Он подсјећа да је уставна обавеза предсједника Републике да потпише указ о проглашењу закона.

"Он би чинио кривично дјело ако би занемарио тако нешто. Оно што НСРС донесе као највише законодавно тијело је дужан да спроводи како предсједник тако и Влада Републике Српске", истиче Илић.

