Минић: Концесија за експлатационо поље ''Исток два'' биће пренесена на РиТе ''Угљевик''

Премијер Републике Српске Саво Минић изјвио је вечерас у Угљевику да ће концесија за експлатационо поље "Исток два" бити пренесена Руднику и термоелектрани (РиТЕ) "Угљевик" са правом експлоатације наредних 30 или 40 година.
"На екплатационом пољу 'Исток два' још се не врши копање, али су у току све припремне радње за то", рекао је Минић.
Он је навео да ће са предузећем "Гас-Рес" бити закључен уговор у вези са "Комсаром" и да је Влада Српске спремна да то уради до петка, 14. новембра.
Минић је рекао да ће тематска сједница Владе Републике Српске о стању у "Електроприведи Српске", која је заказана за четвртак, трајати дуго и поручио да се мора покренути одговорност.
Када Се погледа ситуација у Европи, каже Минић, Српска ће морати да се врати на изворе енергије на чврсто гориво и сада ће тражити партнера, јер има све могуће сагласности.
"Република Српска се припрема за Механизам прекограничног усклађивања цијене угљеника (ЦБАМ) и покушаће све да га одгоди у 2026. години. Чак и ако га не одгодимо, већ смо покренули активности које се односе на `Шуме Српске` које ће имати могућност продаје ЦБАМ-а, па ћемо моћи да компензујемо тај дио", рекао је Минић.
