Шулић: Снажан одговор Српске наметању и сили

Извор:
СРНА
11.11.2025
20:13
Коментари:0
Члан Главног одбора СНСД-а Денис Шулић изјавио је да се на Дан примирја у Првом свјетском рату из Машића код Градишке шаље порука о снажном одговору Републике Српске наметању и сили и још једној побједи СНСД-а и Српске.
Шулић је, након вечерашњег предизборног скупа у Машићима, истакао да су мјештани дали немјерљив допринос у стварању и одбрани Републике Српске.
"Машићи су чувени по једној од најпознатијих и најчаснијих јединица Војске Републике Српске - 16. крајишкој моторизованој бригади и посебна је потврда исправности политике Милорада Додика и СНСД-а када овдје добијете оволику подршку", рекао је Шулић Срни.
Република Српска
Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске
Он је нагласио да институције Републике Српске цијене и историју и мјештане ове мјесне заједнице, те подсјетио да је Влада Српске на прошлој сједници одобрила 700.000 КМ за пројекат "Пут слободе: Насљеђе 16. крајишке моторизоване бригаде Војске Републике Српске".
"За реализацију овог и сличних пројеката неопходно је да сачувамо свој суверенитет и право гласа за које се боримо. Зато је важно да 23. новембра изађемо на изборе и потврдимо свој избор - предсједничког кандидата Синишу Карана, политике Милорада Додика и стабилност наших институција", поручио је Шулић.
