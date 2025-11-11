Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

Извор:
Телеграф
11.11.2025
20:58
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је у интервјуу за АТВ да самит Владимира Путина и Доналда Трампа у Будимпешти и даље остаје на дневном реду.
"Оно што је одложено, свакако ће доћи. Само не када желимо, него мало касније", изјавио је политичар.
Орбан сматра да су преговори запели због територијалних спорова. Такође је рекао да би Истанбулски споразуми из 2022. могли да окончају сукоб, али да су "Англосаксонци све упропастили".
Дана 16. октобра лидери САД и Русије разговарали су телефоном осми пут ове године. Након двосатног и по разговора, помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков најавио је да ће Москва и Вашингтон одмах почети припреме за нови састанак двојице лидера, који би могао да се одржи у Будимпешти.
Трамп је касније саопштио да је отказао планирани састанак са Владимиром Путином у Будимпешти.
Руски лидер, пак, изјавио је да је састанак вјероватно одложен.
Трамп је први сугерисао да је одржавање самита у Мађарској тренутно бесмислено, а Путин се сложио, према ријечима предсједничког портпарола Дмитрија Пескова.
