Logo
Large banner

Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву

Извор:

Телеграф

11.11.2025

20:58

Коментари:

0
Орбан се огласио о састанку Трампа и Путина у Будимпешти: Мађарски премијер дао веома јасну изјаву
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је у интервјуу за АТВ да самит Владимира Путина и Доналда Трампа у Будимпешти и даље остаје на дневном реду.

"Оно што је одложено, свакако ће доћи. Само не када желимо, него мало касније", изјавио је политичар.

Орбан сматра да су преговори запели због територијалних спорова. Такође је рекао да би Истанбулски споразуми из 2022. могли да окончају сукоб, али да су "Англосаксонци све упропастили".

Дана 16. октобра лидери САД и Русије разговарали су телефоном осми пут ове године. Након двосатног и по разговора, помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков најавио је да ће Москва и Вашингтон одмах почети припреме за нови састанак двојице лидера, који би могао да се одржи у Будимпешти.

Трамп је касније саопштио да је отказао планирани састанак са Владимиром Путином у Будимпешти.

Руски лидер, пак, изјавио је да је састанак вјероватно одложен.

Трамп је први сугерисао да је одржавање самита у Мађарској тренутно бесмислено, а Путин се сложио, према ријечима предсједничког портпарола Дмитрија Пескова.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

Култура

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

2 ч

0
Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Занимљивости

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

2 ч

0
Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

Свијет

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

2 ч

0
Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

Република Српска

Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

Свијет

Трамп: Гледао сам Дан побједе у Русији и помислио - морамо га имати и ми

2 ч

0
Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Свијет

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

3 ч

0
Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години

Свијет

Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години

3 ч

0
Тужилаштво тражи казну затвора за Имамоглуа од преко 2.000 година

Свијет

Тужилаштво тражи казну затвора за Имамоглуа од преко 2.000 година

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

22

15

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

22

08

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

22

02

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

21

55

Минић: Концесија за експлатационо поље ''Исток два'' биће пренесена на РиТе ''Угљевик''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner