Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Извор:
Курир
11.11.2025
20:49
Коментари:0
Младалачки хаос на вјенчањима је најнормалнија ствар. Сви мисле да ће све бити савршено, па наравно да неће. И баш зато ти тренуци постају најбоља сјећања.
Тако је било на вјенчању Маделин и Бена Бутчера, у цркви Светог Фрање Ксаверског у Берими, Нови Јужни Велс, када је свештеник - једноставно заборавио на први пољубац.
Церемонију је водио отац Мајкл Хили, смирен, топао, класичан стари свештеник који зна свој посао. Пар је изговорио завјете, све је текло како треба, обред се завршио и свештеник је већ кренуо да се удаљава од олтара.
Свијет
Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим
Али Маделин је само подигла глас, пред пуном црквом.
- А пољубац? Први пољубац?, питала је Маделин, док је читава црква већ пуцала од кикота и изненађења.
Тек тада је постало јасно: отац Хили је потпуно прескочио ону чувену реченицу: "Можете пољубити младу".
Окренуо се, сео назад за микрофон, потпуно искрено и без икаквог фолирања.
- Не очекујете подсјетник за овако нешто, рекао је свештеник, па изазвао нови талас смијеха.
- Ајде, учините што треба, додао је са осмијехом.
Кликом на линк погледајте како се младожења срушио на торту усред вјенчања.
Бен је тада подигао вео, пољубио своју супругу, и црква је еруптирала аплаузом. Тај моменат, који је трајао само 37 секунди, постао је виралан - јер све што је стварно и људски, увијек пронађе свој пут.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
Најчитаније
23
06
22
15
22
08
22
02
21
55
Тренутно на програму