Logo
Large banner

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Извор:

Курир

11.11.2025

20:49

Коментари:

0
Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви
Фото: Pexells

Младалачки хаос на вјенчањима је најнормалнија ствар. Сви мисле да ће све бити савршено, па наравно да неће. И баш зато ти тренуци постају најбоља сјећања.

Тако је било на вјенчању Маделин и Бена Бутчера, у цркви Светог Фрање Ксаверског у Берими, Нови Јужни Велс, када је свештеник - једноставно заборавио на први пољубац.

Церемонију је водио отац Мајкл Хили, смирен, топао, класичан стари свештеник који зна свој посао. Пар је изговорио завјете, све је текло како треба, обред се завршио и свештеник је већ кренуо да се удаљава од олтара.

лифт дијете пало

Свијет

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Али Маделин је само подигла глас, пред пуном црквом.

- А пољубац? Први пољубац?, питала је Маделин, док је читава црква већ пуцала од кикота и изненађења.

Тек тада је постало јасно: отац Хили је потпуно прескочио ону чувену реченицу: "Можете пољубити младу".

Окренуо се, сео назад за микрофон, потпуно искрено и без икаквог фолирања.

- Не очекујете подсјетник за овако нешто, рекао је свештеник, па изазвао нови талас смијеха.

- Ајде, учините што треба, додао је са осмијехом.

Кликом на линк погледајте како се младожења срушио на торту усред вјенчања.

Бен је тада подигао вео, пољубио своју супругу, и црква је еруптирала аплаузом. Тај моменат, који је трајао само 37 секунди, постао је виралан - јер све што је стварно и људски, увијек пронађе свој пут.

Подијели:

Таг:

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Занимљивости

Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

5 ч

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

Занимљивости

Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

5 ч

0
Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Занимљивости

Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

8 ч

0
Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

Занимљивости

Стигао је ретроградни Јупитер: Ево шта нас чека у наредном периоду

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

06

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

22

15

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

22

08

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

22

02

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

21

55

Минић: Концесија за експлатационо поље ''Исток два'' биће пренесена на РиТе ''Угљевик''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner