НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

12.11.2025

07:02

НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре
Фото: АТВ

Усвајањем више извјештаја у Бањалуци је окончана 16. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске.

Усвојен је Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора, Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Усвојена је и Одлука о прихватању задужења од 81,7 милиона евра код Свјетске банке о Пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре.

Главни циљ овог пројекта је побољшање регионалне магистралне путне инфраструктуре и унапређење управљања путном мрежом ради изградње безбједних путева отпорних на климатске непогоде, наводи се у образложењу ове одлуке.

Рок отплате зајма је 32 године у који је урачунат период одгоде плаћања од седам година.

Једна од подкомпоненти овог пројекта односи се на рехабилитацију руте између Брода на Дрини /Фоча/ и Хума /Шћепан Поље/ у износу од 39,4 милиона евра.

Подршку је добила и Информација о активностима у вези са одлагалиштем радиоактивног отпада на Трговској гори.

Најобимнија расправа вођена је о Извјештају о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за прошлу годину, који је такође усвојен.

трговска битно

Република Српска

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

На приједлог Комисије за избор и именовања за замјеника правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Приједору изабрана је Милијана Танасић Перишић, док је за замјеника са сједиштем у Фочи изабран Александар Ђерић.

За чланове Надзорог одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске на период од четири годне изабрани су Зорица Стаменић из Српца, Огњен Хрњак из Приједора, Срђан Жупић из Мркоњић Града, Горан Кецман из Приједора, Марко Милић из Козлука код Зворника, Жељка Видовић из Шипова и Наташа Слијепчевић из Бањалуке.

