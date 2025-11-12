Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Извор:
Курир
12.11.2025
06:58
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог мученика Зиновија и његову сестру Зиновију.
Из града Егеја у Киликији. Од родитеља насљедише вјеру истиниту и велико материјално богатство. Ревнујући за вјеру с великом љубављу раздадоше сиромасима богатство своје. И за то што бијеху милостиве руке и њих рука Божја покриваше од свакога злоумишљаја људског или демонског.
Милостиве руке Зиновијеве, које сиромаху дариваху, бијеху од Бога обдарене даром чудотворства, тако да Зиновије исцељиваше болеснике од сваке болести само додиром руку. И би Зиновије постављен за епископа Егејског.
У вријеме гоњења судија Лисије ухвати га и рече му: „предлажем ти двоје — живот и смрт; живот ако се поклониш боговима, смрт ако се не поклониш“. Одговори Зиновије свети: „живот без Христа није живот но смрт, а смрт Христа ради није смрт но живот“.
Када Зиновије би стављен на љуте муке, јави се судији сестра мученикова и рече: „ту чашу страдања и ја хоћу да испијем, и вјенцем тим да се вјенчам“.
Послије мука у огњу и у кипећој смоли бише обоје мачем посјечени око 285. год. И тако се овај брат и сестра преселише у царство бесмртно Христа Цара, пише Курир.
