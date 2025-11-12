Logo
Large banner

Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Извор:

Курир

12.11.2025

06:58

Коментари:

0
Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог мученика Зиновија и његову сестру Зиновију.

Из града Егеја у Киликији. Од родитеља насљедише вјеру истиниту и велико материјално богатство. Ревнујући за вјеру с великом љубављу раздадоше сиромасима богатство своје. И за то што бијеху милостиве руке и њих рука Божја покриваше од свакога злоумишљаја људског или демонског.

Милостиве руке Зиновијеве, које сиромаху дариваху, бијеху од Бога обдарене даром чудотворства, тако да Зиновије исцељиваше болеснике од сваке болести само додиром руку. И би Зиновије постављен за епископа Егејског.

трговска битно

Република Српска

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

У вријеме гоњења судија Лисије ухвати га и рече му: „предлажем ти двоје — живот и смрт; живот ако се поклониш боговима, смрт ако се не поклониш“. Одговори Зиновије свети: „живот без Христа није живот но смрт, а смрт Христа ради није смрт но живот“.

Када Зиновије би стављен на љуте муке, јави се судији сестра мученикова и рече: „ту чашу страдања и ја хоћу да испијем, и вјенцем тим да се вјенчам“.

Послије мука у огњу и у кипећој смоли бише обоје мачем посјечени око 285. год. И тако се овај брат и сестра преселише у царство бесмртно Христа Цара, пише Курир.

Подијели:

Таг:

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

Република Српска

Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

12 ч

0
Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

Република Српска

Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас

13 ч

0
Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

Бања Лука

Сутра 24 улице и 21 насеље без струје

13 ч

0
АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

Друштво

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

13 ч

0

Више из рубрике

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

Друштво

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

13 ч

0
Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

Друштво

Сутра славимо ове светитеље: Примјер су мучеништва и добра, изговорите молитву за исцјељење

14 ч

0
Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

Друштво

Српски љекар добио велико признање у свијету: Америчка награда ће носити његово име

15 ч

0
Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

Друштво

Институт "Др Мирослав Зотовић'' у рангу најбољих на свијету

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner