Трудница преминула у кући, није дочекала помоћ

Извор:

Блиц

12.11.2025

07:15

Коментари:

0
Фото: pexels

Јутрос је у Киркбију забиљежен трагичан догађај када је трудна жена у четрдесетим годинама преминула у свом дому након што је позвала Хитну помоћ, јер јој је позлило.

Полиција Мерзисајда и хитна помоћ брзо су реаговале на позив, али упркос њиховим напорима, жена је проглашена мртвом на лицу мјеста.

Полиција је примила позив од Северозападне службе хитне помоћи у уторак ујутру, око 10:55, након што је пријављено да је жени у четрдесетим годинама потребна хитна медицинска помоћ у њеном дому. На лице мјеста стигла су два возила хитне помоћи, укључујући и ваздушне јединице, али нажалост, жена је преминула прије него што је дочекала да буде превезена у болницу, преноси Блиц.

Свијет

Цијела земља остала без струје

"Нажалост трудница је преминула након позива хитној помоћи у Киркбију раније данас. У овој фази, смрт жене се не третира као сумњива и њен најближи рођак је обавјештен. Извештај ће бити послат у канцеларију мртвозорника. Молимо да се људи не баве спекулацијама на мрежама о околностима овог инцидента, што је некорисно и потенцијално штетно", изјавио је портпарол полиције Мерзисајд.

Истрага о овом случају је у току, а полиција и даље пружа подршку породици преминуле жене. Локална заједница је у шоку, а власти апелују на грађане да поштују приватност породице и избјегавају ширење непровјерених информација.

trudnica

