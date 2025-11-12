Трудница преминула у кући, није дочекала помоћ

Извор:
Јутрос је у Киркбију забиљежен трагичан догађај када је трудна жена у четрдесетим годинама преминула у свом дому након што је позвала Хитну помоћ, јер јој је позлило.
Полиција Мерзисајда и хитна помоћ брзо су реаговале на позив, али упркос њиховим напорима, жена је проглашена мртвом на лицу мјеста.
Полиција је примила позив од Северозападне службе хитне помоћи у уторак ујутру, око 10:55, након што је пријављено да је жени у четрдесетим годинама потребна хитна медицинска помоћ у њеном дому. На лице мјеста стигла су два возила хитне помоћи, укључујући и ваздушне јединице, али нажалост, жена је преминула прије него што је дочекала да буде превезена у болницу, преноси Блиц.
Цијела земља остала без струје
"Нажалост трудница је преминула након позива хитној помоћи у Киркбију раније данас. У овој фази, смрт жене се не третира као сумњива и њен најближи рођак је обавјештен. Извештај ће бити послат у канцеларију мртвозорника. Молимо да се људи не баве спекулацијама на мрежама о околностима овог инцидента, што је некорисно и потенцијално штетно", изјавио је портпарол полиције Мерзисајд.
Истрага о овом случају је у току, а полиција и даље пружа подршку породици преминуле жене. Локална заједница је у шоку, а власти апелују на грађане да поштују приватност породице и избјегавају ширење непровјерених информација.
