Цијела земља остала без струје

12.11.2025
07:12
Коментари:0
Нестанак струје погодио је у уторак цијелу Доминиканску Републику и паралисао цијелу земљу отежавши саобраћај и паралишући предузећа у земљи са скоро 11 милиона становника.
Званичници су саопштили да је квар настао у преносном систему електро мреже, иако није одмах било јасно шта га је проузроковало, преноси ЦБС Њуз.
- Производне јединице у Сан Педру де Макорису и електрани Кискеја су искључене што је изазвало низ кварова у другим преносним и производним постројењима - наводи се у саопштењу доминиканске електродистрибуције.
Нестанак струје је пореметио системе јавног превоза, укључујући жичаре и метро у главном граду Санто Домингоу и за сада није јасно када ће се обновити и нормализовати испоруке електричне енергије.
