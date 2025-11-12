Logo
Цијела земља остала без струје

12.11.2025

07:12

Коментари:

0
Доминиканска Република без струје
Фото: Tanjug/AP/Ricardo Hernandez

Нестанак струје погодио је у уторак цијелу Доминиканску Републику и паралисао цијелу земљу отежавши саобраћај и паралишући предузећа у земљи са скоро 11 милиона становника.

Званичници су саопштили да је квар настао у преносном систему електро мреже, иако није одмах било јасно шта га је проузроковало, преноси ЦБС Њуз.

Бразил-демонстранти-климатске промјене-12112025

Свијет

Хаос у Бразилу: Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама

- Производне јединице у Сан Педру де Макорису и електрани Кискеја су искључене што је изазвало низ кварова у другим преносним и производним постројењима - наводи се у саопштењу доминиканске електродистрибуције.

Нестанак струје је пореметио системе јавног превоза, укључујући жичаре и метро у главном граду Санто Домингоу и за сада није јасно када ће се обновити и нормализовати испоруке електричне енергије.

