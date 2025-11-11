Дом народа Парламента ФБиХ подржао кредитно задужење од 79,9 милиона евра код ИБРД-а

Извор:
СРНА
11.11.2025
21:49
Коментари:0
Дом народа Парламента ФБиХ дао је већинску подршку за кредитно задужење од 79,9 милиона евра код Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за реализацију пројекта "Праведна транзиција у одабраним регијама богатим угљем у ФБиХ".
Од укупног задужења, око 50 одсто се односи на ФБиХ, 20 одсто на предузеће "Електропривреда БиХ" и 30 одсто на Рудник мрког угља Бановићи.
Овај пројекат се односи на подручја рудника Зеница, Тузла и Бановићи.
Федерални Представнички дом недавно је ускратио подршку тој одлуци.
Према образложењу федералне Владе која је и предложила Парламенту ову одлуку, као и федералног министра енергије, рударства и индустрије Ведрана Лакића који се данас обратио делегатима у Дому народа, задужење се односи на реализацију пројекта.
Дом народа Парламента ФБиХ данас није подржао задужење код Европске банке за обнову и развој за изградњу путне поддионице Поприкуше–Немила на Коридору "Пет це".
Одлука је одобрена недавно у Представничком дому, али не може ступити на снагу без подршке и Дома народа, преносе федерални медији.
Дома народа није усвојио ни извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању федералне Агенције за управљање одузетом имовином за друго полугодиште 2024. и прво полугодиште 2025. године.
