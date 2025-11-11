Logo
Дом народа Парламента ФБиХ подржао кредитно задужење од 79,9 милиона евра код ИБРД-а

Извор:

СРНА

11.11.2025

21:49

Коментари:

0
Дом народа Парламента ФБиХ дао је већинску подршку за кредитно задужење од 79,9 милиона евра код Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за реализацију пројекта "Праведна транзиција у одабраним регијама богатим угљем у ФБиХ".

Од укупног задужења, око 50 одсто се односи на ФБиХ, 20 одсто на предузеће "Електропривреда БиХ" и 30 одсто на Рудник мрког угља Бановићи.

Овај пројекат се односи на подручја рудника Зеница, Тузла и Бановићи.

Федерални Представнички дом недавно је ускратио подршку тој одлуци.

Дом народа

БиХ

Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

Према образложењу федералне Владе која је и предложила Парламенту ову одлуку, као и федералног министра енергије, рударства и индустрије Ведрана Лакића који се данас обратио делегатима у Дому народа, задужење се односи на реализацију пројекта.

Дом народа Парламента ФБиХ данас није подржао задужење код Европске банке за обнову и развој за изградњу путне поддионице Поприкуше–Немила на Коридору "Пет це".

NENAD-STEVANDIĆ-180925

Република Српска

НСРС отпилила Дом народа: Нећемо поступити по вашем захтјеву, научите надлежности

Одлука је одобрена недавно у Представничком дому, али не може ступити на снагу без подршке и Дома народа, преносе федерални медији.

Дома народа није усвојио ни извјештај о раду и финансијско-материјалном пословању федералне Агенције за управљање одузетом имовином за друго полугодиште 2024. и прво полугодиште 2025. године.

