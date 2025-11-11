Logo
Пољопривредници најављују блокаде граничних прелаза ако им не буду исплаћени подстицаји

Извор:

СРНА

11.11.2025

21:21

Пољопривредници најављују блокаде граничних прелаза ако им не буду исплаћени подстицаји
Фото: АТВ

Пољопривредници у Федерацији БиХ најавили су протесте и блокаде граничних прелаза, уколико им не буду исплаћени подстицаји и не буде ријешен проблем откупа и цијене сировог млијека.

Уколико федерална Владе не буде дјеловала у року од 10 дана, пољопривредници су поручили да ће дођи до потпуне блокаде.

Удружење пољопривредника ФБиХ организовало је данас састанак у Оџаку, а главне теме односиле су се на проблеме у вези са исплатом подстицаја, откупом сировог млијека, те откупном цијеном и фискалним рачунима који су услов за остваривање подршке.

Polje lješnjaka

Хроника

Нудећи подстицаје преварант оштетио пољопривреднике за 14.700 КМ

Предсједник Удружења пољопривредника "Жито" Јуре Копачевић рекао је да су пољопривредници усвојили неколико закључака, међу којима је и укидање обавезе фискалног рачуна као услова за остваривање подстицаја.

''Други захтјев односи се доношење правилника о прерасподјели средстава подстицаја у пољопривреди најкасније до 30. септембра за наредну годину, без измјена током године, те укључивање пољопривредних удружења у процес доношења правилника'', рекао је Копачевић.

Трећи закључак, односно захтјев, односи се на исплате свих подстицаја до краја године за комплетну пољопривредну производњу, преносе федерални медији.

''Уколико се ови захтјеви не испуне, тражи се смјена министра пољопривреде. Такође, пољопривредници захтијевају састанак са премијером ФБиХ у року од седам дана, а ако се не одржи, могући су протести и блокаде граничних прелаза'', навео је Копачевић.

berba poljoprivreda voce

Друштво

Исплата подстицајних средстава за 200 пољопривредника

Када је ријеч о увозу млијека и млијечних производа, Копачевић је рекао да увозни производи руше откупне цијене и угрожавају опстанак домаћих фарми, те да је слична ситуација и у биљној производњи.

Произвођачи указују да су могућа и гашења фарми и да је дошло до пада производње пшенице, јер подстицаји константно касне.

Предсједник Удружења произвођача млијека Тузланског кантона Елдин Глибановић каже да постоје измјене Правилника које се унутар двије године доносе без јавних расправа, без икаквог знања људи с терена.

