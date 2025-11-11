Пољопривредници најављују блокаде граничних прелаза ако им не буду исплаћени подстицаји

Извор:
СРНА
11.11.2025
21:21
Пољопривредници у Федерацији БиХ најавили су протесте и блокаде граничних прелаза, уколико им не буду исплаћени подстицаји и не буде ријешен проблем откупа и цијене сировог млијека.
Уколико федерална Владе не буде дјеловала у року од 10 дана, пољопривредници су поручили да ће дођи до потпуне блокаде.
Удружење пољопривредника ФБиХ организовало је данас састанак у Оџаку, а главне теме односиле су се на проблеме у вези са исплатом подстицаја, откупом сировог млијека, те откупном цијеном и фискалним рачунима који су услов за остваривање подршке.
Предсједник Удружења пољопривредника "Жито" Јуре Копачевић рекао је да су пољопривредници усвојили неколико закључака, међу којима је и укидање обавезе фискалног рачуна као услова за остваривање подстицаја.
''Други захтјев односи се доношење правилника о прерасподјели средстава подстицаја у пољопривреди најкасније до 30. септембра за наредну годину, без измјена током године, те укључивање пољопривредних удружења у процес доношења правилника'', рекао је Копачевић.
Трећи закључак, односно захтјев, односи се на исплате свих подстицаја до краја године за комплетну пољопривредну производњу, преносе федерални медији.
''Уколико се ови захтјеви не испуне, тражи се смјена министра пољопривреде. Такође, пољопривредници захтијевају састанак са премијером ФБиХ у року од седам дана, а ако се не одржи, могући су протести и блокаде граничних прелаза'', навео је Копачевић.
Када је ријеч о увозу млијека и млијечних производа, Копачевић је рекао да увозни производи руше откупне цијене и угрожавају опстанак домаћих фарми, те да је слична ситуација и у биљној производњи.
Произвођачи указују да су могућа и гашења фарми и да је дошло до пада производње пшенице, јер подстицаји константно касне.
Предсједник Удружења произвођача млијека Тузланског кантона Елдин Глибановић каже да постоје измјене Правилника које се унутар двије године доносе без јавних расправа, без икаквог знања људи с терена.
