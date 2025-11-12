Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

12.11.2025
18:00
Три лица су ухапшена у Господској улици због покушаја преваре Нове банке.
Према незваничним сазнањима, ријеч је превари тешкој 60.000 КМ.
Како јављају репортери АТВ-а са мјеста догађаја, два осумњичена лица су спроведена у полицијску станицу, док је треће лице одвезла Хитна помоћ након што му је позлило.
Како АТВ сазнаје, у питању је покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке и позвао полицију.
