Logo
Large banner

Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града

12.11.2025

18:00

Коментари:

0
Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града
Фото: ATV

Три лица су ухапшена у Господској улици због покушаја преваре Нове банке.

Према незваничним сазнањима, ријеч је превари тешкој 60.000 КМ.

Како јављају репортери АТВ-а са мјеста догађаја, два осумњичена лица су спроведена у полицијску станицу, док је треће лице одвезла Хитна помоћ након што му је позлило.

Возило Хитне помоћи одвози осумњиченог за превару
Возило Хитне помоћи одвози осумњиченог за превару

Како АТВ сазнаје, у питању је покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке и позвао полицију.

Ускоро опширније...

Подијели:

Тагови:

хапшење

Бањалука

превара

Nova banka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Кошарка

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Драма у БиХ! Рањен полицајац

3 ч

0
Гугл најављује нова правила: Апликације које прекомјерно троше батерију биће кажњене

Наука и технологија

Гугл најављује нова правила: Апликације које прекомјерно троше батерију биће кажњене

3 ч

0
Састали се Додик и Вучић

Република Српска

Састали се Додик и Вучић

3 ч

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Драма у БиХ! Рањен полицајац

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Мушкарац из Грачанице пријетио Јеврејима у Сарајеву

4 ч

0
Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

Хроника

Оптужен полицајац који је водио истрагу убиства Јелене Марјановић

6 ч

0
Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

Хроника

Сватови у Посушју "дрифтали" у колони па зарадили казне

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

45

Природан начин да се ријешите мишева, не подносе мирисе ових биљака

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner