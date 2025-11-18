Logo
Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

Извор:

Аваз

18.11.2025

11:05

Коментари:

0
Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора
Фото: Printscreen/@PopBase

Мушкарац који је прошле седмице изазвао инцидент на азијској премијери филма “Wicked: For Good” у Сингапуру, када је зграбио Аријану Гранде, осуђен је на девет дана затвора.

Џонсон Вен, 26, из Аустралије проглашен је кривим за нарушавање јавног реда.

Вирални снимак са премијере приказује тренутак када је Вен прескочио ограду и потрчао ка пјевачици и глумици, коју је у том моменту заштитила њена колегиница и партнерка из филма, Синтија Ериво.

Према наводима локалних медија, Вен је признао кривицу.

Суд је чуо да је младић два пута покушао да се пробије на црвени тепих, први пут када је насрнуо на Гранде, а други пут након што су га обезбјеђење и полиција већ удаљили са догађаја.

Пред судијом је изјавио да “то више неће поновити”.

Arijana Grande

