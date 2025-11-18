Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

Извор:
Аваз
18.11.2025
11:05
Мушкарац који је прошле седмице изазвао инцидент на азијској премијери филма “Wicked: For Good” у Сингапуру, када је зграбио Аријану Гранде, осуђен је на девет дана затвора.
Џонсон Вен, 26, из Аустралије проглашен је кривим за нарушавање јавног реда.
Вирални снимак са премијере приказује тренутак када је Вен прескочио ограду и потрчао ка пјевачици и глумици, коју је у том моменту заштитила њена колегиница и партнерка из филма, Синтија Ериво.
Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI— Pop Base (@PopBase) November 13, 2025
Према наводима локалних медија, Вен је признао кривицу.
Суд је чуо да је младић два пута покушао да се пробије на црвени тепих, први пут када је насрнуо на Гранде, а други пут након што су га обезбјеђење и полиција већ удаљили са догађаја.
Пред судијом је изјавио да “то више неће поновити”.
