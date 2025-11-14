Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ, Салкановићу предложен притвор

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечог притвора Стефану Салкановићу (19) из Бањалуке осумњиченом за превару преко банкомата ”Нове банке”, која је оштећена за више од 70.000 КМ.

У ОЈТ Бањалука наводе да се Саклановићу на терет ставља да је починио продужено кривично дјело преваре, односно да је у више наврата ”скидао” новац с банкомата.

”У периоду од 29. октобра до 11. новембра 2025.године осумњичени је у улици Краља Алфонса XIII у више наврата предузимао радње на уплатно-исплатним банкоматима и том приликом је оштетио банку за новчани износ од преко 70.000 марака”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Додају да је притвор предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело.

О приједлогу за одређивање притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Подсјетимо, Салкановић је ухапшен заједно са још двије особе након што су у центру Бањалуке затечени како на нелегалан начин ”скидају” новац с банкомата.