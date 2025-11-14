Logo
Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ

14.11.2025

09:33

Фото: МУП КС

У акцији "Беретка" сарајевска полиција заплијенила је наркотике уличне вриједности више од пола милиона марака, а ухапшени су Б.К. (27) и Е.И. (36) из Сарајева, те Ј.Л. (27) из Пала.

Заплијењено је око 38,8 килограма спида и марихуане, одређена количина готовог новца, осам мобилних телефона, инострани лични документи за које постоји основ сумње да су кривотворени, те бројни други предмети од интереса за истрагу.

Акција је наставак планске активности на сузбијању промета опојних дрога, полицијски службеници Од‌јељења за борбу против злоупотребе опојних дрога, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

"У извршеним претресима на подручју Новог Сарајева и Старог Града, пронађено је више различитих паковања различитих материја које асоцирају на опојне дроге кокаин, спид и марихуана, укупне количине cca 38,8 килограма, одређена количина готовог новца, осам мобилних телефона, иноземни лични документи за које постоји основ сумње да су кривотворени, те бројни други предмети од интереса за истрагу. Заплијењени су наркотици уличне вриједности више од пола милиона конвертибилних марака", наводи се у саопштењу Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

Додају да ухапшене Сарајлије терете да су починили кривична д‌јела неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и Кривотворење исправе, а Ј.Л. из Пала, због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.

"Провјером у релевантним базама података, утврђено је и да је за мушкарцем Е.И. расписана међународна централна потрага, а на основу акта Суда БиХ од 05.07.2025. године", наводи се у саопштењу.

Сви ухапшени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС, пишу Независне.

