Језиви призори са мјеста незгоде код Новог Града, познат идентитет страдалог трактористе

Извор:
АТВ
13.11.2025
20:46
Коментари:0
У стравичној несрећи која се догодила данас на пружном прелазу код Новог Града страдао је Д.Р. из оде општине.
"Полицијској станици Нови Град данас око 13,55 часова пријављено је да се на пружном прелазу у мјесту Пољавнице општина Нови Град, догодила саобраћајна незгода у којој је смртно страдало једно лице. Увиђајем којим је руководио тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор утврђено је да је до саобраћајне незгоде дошло усљед контакта воза који је саобраћао на релацији Нови Град – Добрљин и трактора којим је управљао Д.Р. из Новог Града, који је у овој незгоди смртно страдао", саопштено је из ПУ Приједор.
Хроника
Трагедија код Новог Града: Погинуо возач трактора, подлетио под воз
О незгоди су се огласили и из Жељезница Српске.
"На лице мјеста по пријави ванредног догађаја, поред службе Хитне помоћи изашли су и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисија за ванредне догађаје Жељезница Републике Српске. Путни прелаз на коме се десио ванредни догађај осигуран је саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности.
Путнички воз саобраћао је на релацији Нови Град - Добрљин. Жељезнице Републике Српске изнова апелују на све учеснике у саобраћају, да вожњу прилагоде условима пута и времена, обавезно се зауставе испред путног прелаза поштујући саобраћајну сигнализацију, јер ће се само на тај начин избећи и смањити незгоде и удеси, који могу имати трагичне последице", саопштено је из ЖРС,
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму