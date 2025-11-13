Logo
Large banner

Језиви призори са мјеста незгоде код Новог Града, познат идентитет страдалог трактористе

Извор:

АТВ

13.11.2025

20:46

Коментари:

0
Језиви призори са мјеста незгоде код Новог Града, познат идентитет страдалог трактористе
Фото: АТВ

У стравичној несрећи која се догодила данас на пружном прелазу код Новог Града страдао је Д.Р. из оде општине.

"Полицијској станици Нови Град данас око 13,55 часова пријављено је да се на пружном прелазу у мјесту Пољавнице општина Нови Град, догодила саобраћајна незгода у којој је смртно страдало једно лице. Увиђајем којим је руководио тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор утврђено је да је до саобраћајне незгоде дошло усљед контакта воза који је саобраћао на релацији Нови Град – Добрљин и трактора којим је управљао Д.Р. из Новог Града, који је у овој незгоди смртно страдао", саопштено је из ПУ Приједор.

Најновија вијест

Хроника

Трагедија код Новог Града: Погинуо возач трактора, подлетио под воз

О незгоди су се огласили и из Жељезница Српске.

"На лице мјеста по пријави ванредног догађаја, поред службе Хитне помоћи изашли су и припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и Комисија за ванредне догађаје Жељезница Републике Српске. Путни прелаз на коме се десио ванредни догађај осигуран је саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности.

Путнички воз саобраћао је на релацији Нови Град - Добрљин. Жељезнице Републике Српске изнова апелују на све учеснике у саобраћају, да вожњу прилагоде условима пута и времена, обавезно се зауставе испред путног прелаза поштујући саобраћајну сигнализацију, јер ће се само на тај начин избећи и смањити незгоде и удеси, који могу имати трагичне последице", саопштено је из ЖРС,

Подијели:

Тагови:

Нови Град

voz

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Познат идентитет полицајца који је претукао супругу

1 ч

0
Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

Хроника

Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

2 ч

0
Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

Хроника

Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

5 ч

1
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Хроника

Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner