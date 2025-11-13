Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

13.11.2025
19:42
Коментари:0
Полицијски службеник Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево брутално је претукао своју супругу вечерас, сазнаје портал "Аваза".
Како нам је потврђено из МУП-а Кантона Сарајево, по налогу тужиоца Кантоналног тужилаштва КС, он је ухапшен.
''Вечерас је по налогу тужиоца КТКС, слободе лишен полицијски службеник Управе полиције МУП-а КС, а због основа сумње да је починио кривично дјело Насиље у породици. С обзиром на чињеницу да је ријеч о кривичном дјелу с приоритетом заштите жртве, друге информације нећемо саопћавати'', казала је Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а КС за ''Аваз“.
