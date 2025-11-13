Logo
Large banner

Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

13.11.2025

19:42

Коментари:

0
Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

Полицијски службеник Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево брутално је претукао своју супругу вечерас, сазнаје портал "Аваза".

Како нам је потврђено из МУП-а Кантона Сарајево, по налогу тужиоца Кантоналног тужилаштва КС, он је ухапшен.

''Вечерас је по налогу тужиоца КТКС, слободе лишен полицијски службеник Управе полиције МУП-а КС, а због основа сумње да је починио кривично дјело Насиље у породици. С обзиром на чињеницу да је ријеч о кривичном дјелу с приоритетом заштите жртве, друге информације нећемо саопћавати'', казала је Мерсиха Новалић, портпаролка МУП-а КС за ''Аваз“.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

насиље у породици

policajac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zagreb Hrvatska

Регион

Огласила се директорка школе о тучи у Загребу

7 ч

0
Школа

Регион

Језиво вршњачко насиље у Загребу: Дјечака (10) претукли боксером, пријетили да ће га убити

10 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Идентификован Бањалучанин који је прије пет дана претукао мушкарца

1 д

0
ДИректор гурнуо ученика низ степенице

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Директор школе гурнуо низ степенице ученика са посебним потребама

1 д

0

Више из рубрике

Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

Хроника

Осумњичени за превару Нове банке предат Тужилаштву

5 ч

1
Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Хроника

Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

6 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Трагедија код Новог Града: Погинуо возач трактора, подлетио под воз

6 ч

0
Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе

Хроника

Судар шкоде и пежоа, повријеђене три особе

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner