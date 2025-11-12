Идентификован Бањалучанин који је прије пет дана претукао мушкарца

Извор:
12.11.2025
Бањалучка полиција идентификовала је мушкарца из овог града осумњиченог да је прије пет дана претукао суграђанина испред једног угоститељског објекта.
Ради се о М.Б, а он се сумњичи да је 07. новембра, око 15,10 часова, нанио повреде једном мушкарцу.
"Повријеђеном мушкарцу указана је љекарска помоћ у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
