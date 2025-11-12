Logo
Идентификован Бањалучанин који је прије пет дана претукао мушкарца

АТВ

12.11.2025

10:11

Policija Republike Srpske Policija RS
Бањалучка полиција идентификовала је мушкарца из овог града осумњиченог да је прије пет дана претукао суграђанина испред једног угоститељског објекта.

Ради се о М.Б, а он се сумњичи да је 07. новембра, око 15,10 часова, нанио повреде једном мушкарцу.

"Повријеђеном мушкарцу указана је љекарска помоћ у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Туча

Насиље

Бањалука

