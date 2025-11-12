Нови случај дивљања у БиХ: Возио 95 преко ограничења и све снимио

Извор:
АТВ
12.11.2025
09:50
Коментари:0
Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона (МУП ЗХК) упозорава на све учесталије случајеве крајње неодговорне вожње на саобраћајницама у том кантону.
Након што је недавно идентификован и кажњен возач који је снимио и објавио видео своје вожње у ноћним сатима на саобраћајници Љубушки – Мостар, полиција је евидентирала нови случај крајње неодговорне вожње на магистралном путу Груде – Посушје.
Свијет
Кијев планирао убиство митрополита Тихона
На дијеловима те дионице гдје је дозвољена брзина кретања 60 километара на сат, возач аута марке BMW, босанскохерцеговачких регистарских ознака, снимљен је како јури брзином од чак 155 километара на сат, кажу у МУП-у ЗХК.
"Снимак опасне вожње објавио је на друштвеним мрежама, чиме је додатно угрозио безбједност саобраћаја и показао крајњу неодговорност", навели су из МУП-а.
Из полиције упозоравају да је неприлагођена брзина и даље најчешћи узрок саобраћајних несрећа с тешким посљедицама. Упркос бројним упозорењима и превентивним акцијама, озбиљни случајеви прекорачења брзине евидентирају се у континуитету.
Хроника
Акција "НИД": Претреси у три града због међународне трговине људима
Током појачане акције контроле саобраћаја на подручју Посушја и Љубушког, проведене у ноћи са 11. на 12. октобар 2025. године, од 21 до 5 сати, полицијски службеници санкционисали су 47 возача због прекорачења брзине, од којих је 27 возило двоструко брже од дозвољеног, а 19 возача искључено је из саобраћаја због вожње под утицајем алкохола.
МУП ЗХК апелује на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе и прилагоде вожњу условима на путу, како би се спријечиле несреће и сачували животи.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму