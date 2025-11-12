Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила

12.11.2025
08:32
У Улици Индире Ганди на Вождовцу јутрос око 4 сата NN мушкарац запалио је аутомобил "мерцедес" који је био паркиран.
Незванично, од њега су планула још четири аутомобила.
Ватрогасци су успели да локализују пожар да се не шири на даље објекте.
Полиција ће обавити разговор са власником скупоценог возила како би добила више информација о мотиву.
У пожару није било повређених, а начињена је већа материјална штета.
Како пише Телеграф, камере су снимиле мушкарца који из кантице полива ауто и пали га. Затим, бјежи.
О случају је обавијештено и надлежно тужилаштво.
