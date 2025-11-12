Logo
Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила

12.11.2025

08:32

Коментари:

0
Запаљен скупоцјени аутомобил, планула још 4 возила
Фото: Танјуг/АП

У Улици Индире Ганди на Вождовцу јутрос око 4 сата NN мушкарац запалио је аутомобил "мерцедес" који је био паркиран.

Незванично, од њега су планула још четири аутомобила.

Ватрогасци су успели да локализују пожар да се не шири на даље објекте.

Детонација ракете Фламинго

Свијет

Издигла се печурка: Украјинци лансирали Фламинга

Полиција ће обавити разговор са власником скупоценог возила како би добила више информација о мотиву.

У пожару није било повређених, а начињена је већа материјална штета.

Како пише Телеграф, камере су снимиле мушкарца који из кантице полива ауто и пали га. Затим, бјежи.

О случају је обавијештено и надлежно тужилаштво.

zapaljen automobil

Коментари (0)
