МУП провјерава сумњиве финансијске трансакције куповине хотела Монумент

Извор:
РТРС
11.11.2025
18:07
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске запримило је пријаву у којој се указује на потенцијалне незаконитости у пословању једног привредног друштва из Бијељине.
Пријава се односи на сумње у вези са незаконитим откупом потраживања новцем сумњивог поријекла, као и на друге незаконитости које су се догодиле приликом куповине хотела "Монумент" на Козари, јавља РТРС.
Полицијски службеници МУП-а Републике Српске тренутно активно врше провјере свих навода из пријаве. У току је прикупљање потребне документације од надлежних институција у вези са поменутим трансакцијама.
О свим спроведеним активностима и прикупљеним подацима одмах је обавијештено и Окружно јавно тужилаштво Приједор.
Најновије
Најчитаније
20
58
20
57
20
49
20
47
20
45
Тренутно на програму