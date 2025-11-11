Logo
МУП провјерава сумњиве финансијске трансакције куповине хотела Монумент

Извор:

РТРС

11.11.2025

18:07

МУП провјерава сумњиве финансијске трансакције куповине хотела Монумент
Фото: Tripadvisor/AnitaYvonne09

Министарство унутрашњих послова Републике Српске запримило је пријаву у којој се указује на потенцијалне незаконитости у пословању једног привредног друштва из Бијељине.

Пријава се односи на сумње у вези са незаконитим откупом потраживања новцем сумњивог поријекла, као и на друге незаконитости које су се догодиле приликом куповине хотела "Монумент" на Козари, јавља РТРС.

Полицијски службеници МУП-а Републике Српске тренутно активно врше провјере свих навода из пријаве. У току је прикупљање потребне документације од надлежних институција у вези са поменутим трансакцијама.

О свим спроведеним активностима и прикупљеним подацима одмах је обавијештено и Окружно јавно тужилаштво Приједор.

Тагови:

Хотел

МУП Републике Српске

