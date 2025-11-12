Logo
На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима

12.11.2025

10:07

На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима
Фото: АТВ

На капели на мјесном гробљу у Чељиговићима, општина Источни Стари Град, разбијено је стакло и полиција предузима све оперативне мјере и радње на расвјетљавању овог догађаја, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

Оштећење на гробљанској капели у Чељиговићима Полицијској станици Источни Стари Град пријављено је јуче, након чега је извршен увиђај.

О свему је обавијештен и тужилац Окружног тужилаштва Источно Сарајево.

