На капели разбијено стакло, полиција трага за починиоцима

12.11.2025
10:07
На капели на мјесном гробљу у Чељиговићима, општина Источни Стари Град, разбијено је стакло и полиција предузима све оперативне мјере и радње на расвјетљавању овог догађаја, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Оштећење на гробљанској капели у Чељиговићима Полицијској станици Источни Стари Град пријављено је јуче, након чега је извршен увиђај.
