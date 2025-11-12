Logo
Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин

Извор:

Sputnjik

12.11.2025

09:50

Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин
Фото: Танјуг/АП

Поступак британског Би-Би-Си-ја у вези са искривљавањем говора америчког предсједника Доналда Трампа представља прави злочин, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

„Ово је била манипулација његовим говором. Генерално, за оне који тврде да представљају слободну, независну штампу у условима забране цензуре, ово је монструозан злочин“, оцијенила је Захарова током емисије на Спутњик радију.

Према њеним ријечима, цензура долази у различитим облицима. У неким случајевима, цензура подразумева одбијање објављивања одређених информација. У другима, они „лијепе и исјецају само оно што је неопходно из говора и интервјуа“, обично користећи информације које „подржавају њихову унапријед формирану тезу“.

илу-дјечак-школа-писање-учење-учионица-05092025

Свијет

Дјечак (9) продао бицикл како би отишао на такмичење: Кући се вратио са златном медаљом

„Ово сматрам правим информационим злочином. Поготово када је ситуација толико напета, а посебно када схватите да ће судбина особе, земље, народа зависити од ових материјала“, закључила је Захарова.

Прошле недјеље, генерални директор Би-Би-Сија Тим Дејви и Дебора Тернес, главни извршни директор, дали су своје оставке након критика због искривљавања говора америчког предсједника у документарцу Би-Би-Си-ја „Панорама“ из 2024. године. „Телеграф“ је објавио да је Би-Би-Си искривио Трампов говор из јануара 2021. године, стварајући утисак да је политичар подстицао нереде у Капитолу. Каролина Левит, портпарол Бијеле куће, назвала је Би-Би-Си лажним медијем због тога. Сам Трамп је у недјељу назвао новинаре Би-Би-Сија „корумпираним“, а руководство корпорације „непоштеним“.

Таг:

Марија Захарова

