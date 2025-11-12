Logo
Тијело мушкарца извучено из Јадрана

Извор:

Телеграф

12.11.2025

09:58

Тијело мушкарца извучено из Јадрана
Фото: Pixabay

У уторак у раним јутарњим сатима у мјесту Жаборић поред Шибеника грађани су у мору примјетили тијело мушкарца.

Беживотно тијело пронађено је у плиткој приобалној зони и грађани су одмах позвали полицију.

Бахата вожња

Хроника

Нови случај дивљања у БиХ: Возио 95 преко ограничења и све снимио

Утврђено је да је ријеч о 49-годишњем држављанину Словачке, а на тијелу нису пронађени трагови који би упућивали да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела, саопштила је шибенска полиција.

У овом тренутку није познато како је несрећни мушкарац завршио у води, ни како је страдао.

Тијело је превезено на Одјељење патологије Опште болнице у Шибенику.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова критиковала Би-Би-Си због искривљавања Трамповог говора: Монструозан злочин

Узрок смрти утврдиће истрага.

