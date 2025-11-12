Тијело мушкарца извучено из Јадрана

Извор:
У уторак у раним јутарњим сатима у мјесту Жаборић поред Шибеника грађани су у мору примјетили тијело мушкарца.
Беживотно тијело пронађено је у плиткој приобалној зони и грађани су одмах позвали полицију.
Утврђено је да је ријеч о 49-годишњем држављанину Словачке, а на тијелу нису пронађени трагови који би упућивали да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела, саопштила је шибенска полиција.
У овом тренутку није познато како је несрећни мушкарац завршио у води, ни како је страдао.
Тијело је превезено на Одјељење патологије Опште болнице у Шибенику.
Узрок смрти утврдиће истрага.
