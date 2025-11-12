Logo
Несвакидашњи случај у Хрватској: Полицајац завршио у притвору због застрашивања криминалаца

Извор:

Телеграф

12.11.2025

07:33

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Општинско државно тужилаштво у Копривници донијело је рјешење о спровођењу истраге против полицајца (52) због пријетњи и застрашивања младића од 19 и 22 године.

"Постоји основана сумња да је 52-годишњи полицијски службеник 7. октобра на подручју Копривнице, у просторијама полицијске станице, поступао према 19-годишњаку и 22-годишњаку на понижавајући начин који је укључивао пријетње и застрашивање како би од њих добио обавјештења или признање у вези једног прекршаја."

Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио тужбу против Би-би-си

"Након испитивања окривљеног, предложили смо судији истраге Жупанијског суда у Вараждину одређивање истражног затвора против окривљеног због постојања опасности од утицаја на свједоке. Судија истраге прихватио је наш приједлог", истичу копривнички тужиоци у уторак.

Синдикат полиције Хрватске (СПХ) оштро је реаговао на овај случај у којем је полицајац у Копривници ухапшен, притворен и удаљен из службе јер је, наводно, "непримјереним понашањем проузроковао душевни бол" двјема особама које су полицији биле познате као починиоци кривичних дјела.

"Полицајац је, радећи свој посао, остао без службе, слободе и подршке система којем је служио. Постављамо легитимно питање: може ли полиција уопште више радити свој посао? Ако ће свака вербална реакција у поступању према познатим починиоцима кривичних дјела резултовати хапшењем полицајца, ко ће онда штитити грађане, ред и закон?!"

Никола Јокић

Кошарка

НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

"Пређена је црвена линија. Полицајац није непријатељ, он је прва линија одбране друштва. Ово није појединачан случај, ово је озбиљно упозорење. Све више полицијских службеника се боји да примјени овлаштења која им закон даје, јер не знају да ли ће због тога завршити у истражном затвору, изгубити посао или бити јавно прозвани."

"Да ли живимо и радимо у демократији или анархији? Ако се полицајци боје да траже личну карту, онда знамо одговор. Када се институције окрећу против оних који их штите, то више није држава реда, него држава страха.

СПХ позива надлежне институције да преиспитају критеријуме према којима се суспендују и кривично гоне полицијски службеници и да се успостави јасна разлика између стварне злоупотребе положаја и професионалног поступања у стресним и захтјевним околностима", закључују из синдиката.

Хрватска

Притвор

policajac

