Пензионер пријавио хакера, па се испоставило да је "хакер" био он

11.11.2025
17:06
Поречка полиција завршила је необично криминалистичко истраживање над 78-годишњаком који је лажно пријавио кривично дјело, а сада се и сам суочава с пријавом, објавила је истарска полиција.
Мушкарца сумњиче да је током маја ове године, путем адвоката, пријавио како непознати починилац с његове e-mail адресе шаље поруке.
Тврдио је да му је неко неовлаштено приступио рачуну и комуницирао у његово име.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да је 78-годишњак лажно пријавио кривично дјело.
Индекс преноси да је полиција открила да је управо он сам слао поруке са своје електронске поште.
Због сумње у почињење кривичног дјела лажног пријављивања, против њега је надлежном државном тужилаштву поднесена кривична пријава.
