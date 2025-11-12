Трамп најавио тужбу против Би-би-си

Извор:
Агенције
12.11.2025
07:32
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у понедјељак да има обавезу да тужи британски Би-би-си због погрешног представљања његових коментара прије напада на Капитол САД 6. јануара 2021. године у документарној емисији Панорама.
"Па, мислим да имам обавезу да то урадим. Преварили су јавност и то су признали. То је дошло из земље која је наш савезник", рекао је Трамп у интервјуу са водитељком Фокс њуза Лори Инграм.
Трамп је рекао да је монтажа емисије Панорама BBC учинила да његов "прелијеп и веома смирујући говор звучи радикално", оцијенивши да је то "невјероватно и веома непоштено".
У свјетлу насиља које је избило на Капитол Хилу у јануару 2021. године Трамп се суочио са оптужбама за покушај промјене резултата избора 2020. године, али су ти покушаји обустављени након што је на предсједничким изборима 2024. године побиједио Камалу Харис.
Трамп пријети да ће тужити BBC за милијарду долара одштете уколико не повуче спорни документарни програм, одмах се не извини и понуди прикладну надокнаду до петка 14. новембра у 22 сата по британском времену.
