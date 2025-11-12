Logo
Град Загреб забранио "За дом спремни" на концертима и јавним догађајима

12.11.2025

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Градска скупштина Загреба усвојила је у уторак закључак којим се градоначелник позива да предузме све потребне мјере како би се спријечило кориштење фашистичких и усташких симбола, слогана и поклича, укључујући "За дом спремни", на свим јавним површинама и догађајима под градском надлежношћу.

Одлука се односи на просторе којима управљају градске установе и трговачка друштва, као и на све јавне површине за које Град издаје дозволе за одржавање догађаја.

Одборници су поручили да је циљ да се заштити јавни простор од порука које подстичу мржњу, насиље и искључивост.

Градоначелник Загреба Томислав Томашевић изјавио је данас да ће се овим забранити коришћење усташких симбола у просторима којима управља Град Загреб, али да ће се концерт Марка Перковића Томпсона, познатог по промивисању усташтва у својим песмама, 27. децембра ипак одржати, јер је за њега раније потписан уговор.

Предсједница Клуба одборника "Можемо" Ива Ившић истакла је да се закључак темељи на антифашистичким вриједностима Устава Републике Хрватске, као и ставовима Уставног суда и Европског суда за људска права.

- Уставни суд је јасно рекао да је "За дом спремни" усташки поздрав Независне Државе Хрватске и да није у складу с Уставом, док је Европски суд за људска права у предмету 'Шимунић против Хрватске' утврдио да његова јавна употреба није заштићена слободом изражавања, јер подстиче мржњу - подсјетила је Ившић.

Нагласила је да се одлука не односи на забрану умјетности, музике или слободе изражавања, већ јасно поставља границу дефинисану чланом 39. Устава РХ који забрањује подстицање на националну, расну или вјерску мржњу и насиље.

- У Граду Загребу не бавимо се тиме хоће ли концерта бити или неће, него оним што је противуставно - а то је усташки поздрав "За дом спремни". Ако ће га бити, то је одлука Томпсона и његовог менаџмента - изјавио је Томашевић раније данас.

Томашевић је навео да сви који сматрају да је закључак Градске скупштине противправан могу да искористе правне механизме да га оспоре.

