Logo
Large banner

Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

Извор:

Телеграф

04.12.2025

09:39

Коментари:

0
Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина
Фото: Instagram

Лијепа инфлуенсерка Стефани П., која је убијена у Аустрији, а потом је њено тијело закопано у Словенији, преживјела је пакао прије него што је издахнула, показују резултати обдукције.

За њено убиство сумњичи се њен бивши дечко Петар М., који је ухапшен у Словенији.

stefani

Регион

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Подсјетимо, за Стефани се трагало данима, а на крају је њено тијело, спаковано у коферу, пронађено у једној шуми у Словенији. Њен бивши партнер Петар М. (31) је наводно признао да ју је убио из љубоморе. Сада излазе на видјело детаљи да је Стефани прије смрти прошла кроз право мучење. Стефани је била ударана, убадана и дављена, што показују први налази форензичара који су прегледали тијело убијене младе жене.

Арнулф Румполд, портпарол Државног тужилаштва у Грацу рекао је да стигао привремени извјештај са обдукције.

"Утврђено је да је било насиља на врату. То је била непосредна смртна посљедица", рекао је Румполд.

Он је рекао да су патолози пронашли трагове удараца у предјелу лица.

"На глави је уочено неколико хематома, на лијевом оку и десном образу. Такође је забиљежена убодна рана на врату", додао је портпарол тужилаштва.

Ротација-илустрација

Регион

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Та рана није била смртоносна, односно није била узрок Стефанине смрти.

"Вјероватно је нож био укључен, али то је споредни налаз", додао је портпарол.

Он је истакао и да се испитује Стефанина крв, између осталог и на могуће присуство алкохола.

"Наложено је токсиколошко вјештачење. До сада није пронађено оружје којим је извршен злочин", навео је.

Надлежни су након обдукције, у уторак, предали тијело породици, како би Стефани била сахрањена.

Њен бивши дечко и даље се налази у истражном затвору.

Након хапшења у Словенији, изручен је у Аустрију и испитиван сатима. Наводно је службеницима показао и мјесто гдје је тијело закопано. Такође је описао како је своју бившу дјевојку давио до губитка свијести, ставио у кофер и закопао.

Подијели:

Тагови:

influenserka

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због ова четири уређаја рачуни су вам огромни, ево како да их смањите

Друштво

Због ова четири уређаја рачуни су вам огромни, ево како да их смањите

3 ч

0
У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

Регион

У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

3 ч

0
Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

Тенис

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

4 ч

0
Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

Ауто-мото

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

4 ч

0

Више из рубрике

Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

4 ч

0
Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

Свијет

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

4 ч

0
Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Свијет

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

4 ч

0
Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса

Свијет

Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner