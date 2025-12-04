Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

Извор:
Телеграф
04.12.2025
09:39
Лијепа инфлуенсерка Стефани П., која је убијена у Аустрији, а потом је њено тијело закопано у Словенији, преживјела је пакао прије него што је издахнула, показују резултати обдукције.
За њено убиство сумњичи се њен бивши дечко Петар М., који је ухапшен у Словенији.
Регион
Подсјетимо, за Стефани се трагало данима, а на крају је њено тијело, спаковано у коферу, пронађено у једној шуми у Словенији. Њен бивши партнер Петар М. (31) је наводно признао да ју је убио из љубоморе. Сада излазе на видјело детаљи да је Стефани прије смрти прошла кроз право мучење. Стефани је била ударана, убадана и дављена, што показују први налази форензичара који су прегледали тијело убијене младе жене.
Арнулф Румполд, портпарол Државног тужилаштва у Грацу рекао је да стигао привремени извјештај са обдукције.
"Утврђено је да је било насиља на врату. То је била непосредна смртна посљедица", рекао је Румполд.
Он је рекао да су патолози пронашли трагове удараца у предјелу лица.
"На глави је уочено неколико хематома, на лијевом оку и десном образу. Такође је забиљежена убодна рана на врату", додао је портпарол тужилаштва.
Регион
Та рана није била смртоносна, односно није била узрок Стефанине смрти.
"Вјероватно је нож био укључен, али то је споредни налаз", додао је портпарол.
Он је истакао и да се испитује Стефанина крв, између осталог и на могуће присуство алкохола.
"Наложено је токсиколошко вјештачење. До сада није пронађено оружје којим је извршен злочин", навео је.
Надлежни су након обдукције, у уторак, предали тијело породици, како би Стефани била сахрањена.
Њен бивши дечко и даље се налази у истражном затвору.
Након хапшења у Словенији, изручен је у Аустрију и испитиван сатима. Наводно је службеницима показао и мјесто гдје је тијело закопано. Такође је описао како је своју бившу дјевојку давио до губитка свијести, ставио у кофер и закопао.
Тренутно на програму