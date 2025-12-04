Logo
Large banner

Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса

Извор:

Агенције

04.12.2025

08:20

Коментари:

0
Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса
Фото: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Руски предсједник Владимир Путин је изјавио да је сусрет са специјалним Трамповим изаслаником Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером био веома користан и да је то био потребан разговор, преносе РИА Новости.

Састанак је трајао дуго, јер је било неопходно проћи кроз сваку ставку мировних приједлога.

Руски лидер је додао да су приједлози које је америчка страна донела у Москву у већој или мањој мјери били засновани на његовим договорима са Трампом на Аљасци.

Русија је Украјини предлагала да повуче трупе из Донбаса и да не започиње војна дејства, али је Кијев, како је навео Владимир Путин, "изабрао да ратује".

"Русија је предлагала Украјини да повуче своје трупе из Донбаса и да не покреће војна дејства, али је Кијев изабрао да ратује, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин, истичући да ће Русија ослободити Донбас и Новорусију у сваком случају, војним или неким другим путем".

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Доналд Трамп

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

Свијет

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

10 ч

0
Румуни разнијели украјински дрон

Свијет

Украјинци демантују Румуне: Нисте уништили

11 ч

0
Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

Свијет

Потрес у Украјини - пљуштаће смјене

14 ч

0
Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

Свијет

Рубио: Сукоб у Украјини није наш рат

1 д

0

Више из рубрике

Срушио се амерички борбени авион: Снимљен тренутак пада

Свијет

Срушио се амерички борбени авион: Снимљен тренутак пада

50 мин

0
Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Свијет

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

1 ч

0
"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Свијет

"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

1 ч

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

Свијет

Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner