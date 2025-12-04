Извор:
Руски предсједник Владимир Путин је изјавио да је сусрет са специјалним Трамповим изаслаником Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером био веома користан и да је то био потребан разговор, преносе РИА Новости.
Састанак је трајао дуго, јер је било неопходно проћи кроз сваку ставку мировних приједлога.
Руски лидер је додао да су приједлози које је америчка страна донела у Москву у већој или мањој мјери били засновани на његовим договорима са Трампом на Аљасци.
Русија је Украјини предлагала да повуче трупе из Донбаса и да не започиње војна дејства, али је Кијев, како је навео Владимир Путин, "изабрао да ратује".
"Русија је предлагала Украјини да повуче своје трупе из Донбаса и да не покреће војна дејства, али је Кијев изабрао да ратује, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин, истичући да ће Русија ослободити Донбас и Новорусију у сваком случају, војним или неким другим путем".
