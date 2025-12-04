Срушио се амерички борбени авион: Снимљен тренутак пада

Извор:
Амерички борбени авион Ф-16Ц Fighting Falcon из акробатске групе U.S. Air Force Thunderbirds срушио се у удаљеном дијелу пустиње јужно од аеродрома Трона, на рубу Националног парка "Death Valley".
Пилот је задобио лакше повреде.
На друштвеним мрежама објављени су снимци који приказују тренутак пада авиона и катапултирање пилота.
An F-16C fighter jet belonging to the US Air Force Thunderbirds crashed near Trona Airport in California.— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 3, 2025
Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/bKrgKNOTa0
Инцидент је потврђен у објави на мрежи Икс са званичног профила акробатске јединице Thunderbirds, преноси б92.
"Дана 3. децембра 2025. око 10:45 сати, пилот Thunderbirds сигурно се катапултирао из авиона F-16C Fighting Falcon током тренажне мисије у контролисаном ваздушном простору у Калифорнији. Пилот је у стабилном стању и прима даљу медицинску његу. Инцидент је под истрагом, а додатне информације објавиће Канцеларија за односе с јавношћу 57. крила", наведено је у саопштењу.
December 3, 2025
Околности несреће и даље се испитују, а на терен су упућене истражне екипе.
Тренутно на програму