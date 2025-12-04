Logo
Large banner

Срушио се амерички борбени авион: Снимљен тренутак пада

Извор:

Агенције

04.12.2025

08:13

Коментари:

0
Срушио се амерички борбени авион: Снимљен тренутак пада
Фото: Printscreen / X / PressTV Extra

Амерички борбени авион Ф-16Ц Fighting Falcon из акробатске групе U.S. Air Force Thunderbirds срушио се у удаљеном дијелу пустиње јужно од аеродрома Трона, на рубу Националног парка "Death Valley".

Пилот је задобио лакше повреде.

На друштвеним мрежама објављени су снимци који приказују тренутак пада авиона и катапултирање пилота.

Инцидент је потврђен у објави на мрежи Икс са званичног профила акробатске јединице Thunderbirds, преноси б92.

"Дана 3. децембра 2025. око 10:45 сати, пилот Thunderbirds сигурно се катапултирао из авиона F-16C Fighting Falcon током тренажне мисије у контролисаном ваздушном простору у Калифорнији. Пилот је у стабилном стању и прима даљу медицинску његу. Инцидент је под истрагом, а додатне информације објавиће Канцеларија за односе с јавношћу 57. крила", наведено је у саопштењу.

Околности несреће и даље се испитују, а на терен су упућене истражне екипе.

Подијели:

Тагови:

pao avion

Америка

Kalifornija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Свијет

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

1 ч

0
Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

Хроника

Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

1 ч

0
Љекар осуђен на 30 мјесеци затвора због илегалног давања кетамина Метјуу Перију

Сцена

Љекар осуђен на 30 мјесеци затвора због илегалног давања кетамина Метјуу Перију

1 ч

0
Откривено гдје Жељко Обрадовић планира да иде након оставке у Партизану

Кошарка

Откривено гдје Жељко Обрадовић планира да иде након оставке у Партизану

53 мин

0

Више из рубрике

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

Свијет

Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану

1 ч

0
"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

Свијет

"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију

1 ч

0
Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

Свијет

Језива смрт у теретани: На мушкарца пала шипка током тренинга

2 ч

0
Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

Свијет

Од првог јануара уводе нова правила: Свидјеће се потрошачима

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

02

Снажан земљотрес погодио Кину

08

52

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

08

48

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

08

41

Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

08

35

Старица (95) проглашена мртвом, а онда је устала из ковчега на дан сахране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner