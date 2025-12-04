Logo
Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

СРНА

04.12.2025

08:41

Аустралијски регулатор интернета почео је да закључава стотине хиљада налога тинејџера на друштвеним мрежама попут "Инстаграма" и "Фејсбука".

Комесар за електронску безбједност Џули Инман Грант рекла је да је у почетку бринула због "грубог" приступа и блокирања мрежа млађим од 16 година, али да је прихватила мјеру пошто постепене регулаторне промјене нису биле довољно ефикасне.

"Дошли смо до прекретнице. Наши лични подаци су валута која покреће ове компаније. Постоје моћне, штетне, обмањујуће карактеристике дизајна /мрежа/ против којих, чак, ни одрасли не могу да се боре. Какве шансе имају наша дјеца?", рекла је Грантова на самиту "Сиднејски дијалог".

Владе широм свијета прате ситуацију у Аустралији, гдје је 10. децембар датум када закон о забрани друштвених мрежа за младе ступа на снагу.

Друштвене мреже, међу којима су и "ТикТок", "Снепчет" и "Јутјуб", су више од годину дана водиле кампању против забране, али су сада сопштиле да ће је поштовати.

За кршење новог закона може да им буде изречена казна од 33 милиона америчких долара.

Тагови:

društvene mreže

Аустралија

0
