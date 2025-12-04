Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

Извор:
04.12.2025
Аустралијски регулатор интернета почео је да закључава стотине хиљада налога тинејџера на друштвеним мрежама попут "Инстаграма" и "Фејсбука".
Комесар за електронску безбједност Џули Инман Грант рекла је да је у почетку бринула због "грубог" приступа и блокирања мрежа млађим од 16 година, али да је прихватила мјеру пошто постепене регулаторне промјене нису биле довољно ефикасне.
"Дошли смо до прекретнице. Наши лични подаци су валута која покреће ове компаније. Постоје моћне, штетне, обмањујуће карактеристике дизајна /мрежа/ против којих, чак, ни одрасли не могу да се боре. Какве шансе имају наша дјеца?", рекла је Грантова на самиту "Сиднејски дијалог".
Владе широм свијета прате ситуацију у Аустралији, гдје је 10. децембар датум када закон о забрани друштвених мрежа за младе ступа на снагу.
Друштвене мреже, међу којима су и "ТикТок", "Снепчет" и "Јутјуб", су више од годину дана водиле кампању против забране, али су сада сопштиле да ће је поштовати.
За кршење новог закона може да им буде изречена казна од 33 милиона америчких долара.
