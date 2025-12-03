Украјинци демантују Румуне: Нисте уништили

Извор:
Украјинска служба безбедности /СБУ/ саопштила је да су на броју сви њени поморски дронови "си бејби" који су обављали оперативне задатке у Црном мору.
У саопштењу је наглашено да ниједан дрон није изгубљен нити је ушао у румунске територијалне воде.
Румунија разнијела украјински дрон, објављен снимак
Румунско Министарство одбране раније је саопштило да је румунска војска дигла у ваздух поморски дрон који је угрожавао пловидбу у Црном мору и идентификовало дрон као "си бејби", који је развила Украјина.
