Супружници и дјеца милијардера насљеђују више богатства него икада

Извор:

СРНА

04.12.2025

10:19

Коментари:

0
Супружници и дјеца милијардера насљеђују више богатства него икада

Супружници и дјеца милијардера наслиједили су више богатства у 2025. него у било којој претходној години од почетка извјештавања 2015. године, саопштила је банка УБС.

У периоду од 12 мјесеци до априла, 91 особа је постала милијардер путем насљедства, а заједно су примили 298 милијарди долара. То је за трећину више него 2024. године, наводи швајцарска банка.

"Ови насљедници су доказ дугогодишњег трансфера богатства који се интензивира", рекао је извршни директор банке УБС Бенџамин Кавали.

Ilon Mask

Економија

Маск договорио највећу исплату у историји: Од цифре вам неће бити добро!

Извјештај је заснован на анкети међу најбогатијим клијенатима УБС-а и бази података која прати богатство милијардера на 47 тржишта у свим дијеловима свијета.

УБС је израчунао да ће дјеца милијардера у наредних 15 година наслиједити најмање 5,9 билиона долара.

Већина овог раста насљедстава ће се догодити у САД, а на листи слиједе Индија, Француска, Њемачка и Швајцарска.

novac bogatstvo pixabay ilustracija

Занимљивости

У ова три знака се рађају милијардери

Међутим, милијардери млађе доби су изразито мобилни, па их потрага за бољим квалитетом живота, геополитичке бриге и порески услови подстичу на пресељење, наводи се у извјештају.

Кавали је рекао да Швајцарска, Уједињени Арапски Емирати, САД и Сингапур спадају међу омиљене дестинације милијардера.

milijarderi

bogatstvo

nasljedstvo

