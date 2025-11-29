Logo
Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу

Блиц

29.11.2025

16:03

Нестала инфлуенсерка пронађена мртва у Словенији: Дијелови тијела били у коферу
Послије шест дана интензивне потраге, аустријска полиција потврдила је да је тијело Штефани П. пронађено је у коферу на забаченој локацији у Словенији.

Главни осумњичени - њен бивши дечко - признао је злочин током испитивања.

Инфлуенсерка Штефани П. водила се као нестала од 23. новембра, кад није дошла на посао и престала да се јавља породици. Полиција је одмах посумњала на убиство, а истрагу је додатно убрзало понашање бившег партнера, који је у данима послије нестанка више пута путовао у Словенију и потом постао недоступан.

Убрзо се десио преокрет: словеначка полиција лоцирала је запаљено возило на паркингу близу границе. Аутомобил је припадао бившем партнеру нестале Штефани, који је пронађен у близини и ухапшен.

Након екстрадиције, пребачен је у Аустрију, гдје је над њим вођена интензивна криминалистичка обрада. Упркос хапшењу осумњиченог, локација Стефание П. остала је непозната све до петка, док је истрага Styrian State Criminal Police Office пратила сваки траг који би могао указати на мјесто гдје се налази.

Упркос хапшењу осумњиченог, локација Стефание П. остала је непозната све до петка, док је истрага Styrian State Criminal Police Office пратила сваки траг који би могао указати на мјесто гдје се налази.

Признање и језив налаз у шуми

Данас је дошло до преокрета: током вишесатног испитивања, када је притисак истражитеља појачан, осумњичени је изговорио кључне ријечи: "Ја сам то урадио."

Након признања, 31-годишњак је навео локацију у забаченом шумском подручју у Словенији. Тамо су полицајци пронашли кофер у којем се налазило тијело жене. Иако се чека званична потврда ДНК анализом, истражни извори наводе да је ријеч о несталој Штефани П. Према првим налазима, жртва је највјероватније угушена.

Аустријска и словеначка полиција настављају заједнички рад на случају како би се разјасниле све околности злочина, укључујући мотив, вријеме смрти и детаље о кретању осумњиченог.

Породица, пријатељи и пратиоци Стефание П. и даље чекају званичну потврду идентитета, али истрага је јасно усмјерена на насилно дјело које је потресло Аустрију и регион.

