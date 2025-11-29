Након пожара пронађено тијело

Извор:
29.11.2025
10:29
Велики пожар избио је у поткровљу зграде у центру Ријеци, а ватрогасци су током гашења пронашли тијело непознатог лица, саопштено је из приморско-горанске полицијске управе.
Из полиције су навели да је неколико грађана затражило помоћ љекара због гутања дима.
Пожар је пријављен ватрогасцима око два часа прошле ноћи, а гашење је отежавала велика количина лако запаљивог материјала у становима, док су спуштени стропови омогућили ватри да се лакше прошири.
Увиђај ће бити обављен тек када пожар у потпуности буде угашен, а полиција ради на утврђивању идентитета погинулог лица.
