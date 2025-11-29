Logo
Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Извор:

СРНА

29.11.2025

15:46

Градоначелнику пријетио смрћу на Фејсбуку, одређен му притвор

Педесеттрогодишњак из Сиска објавио је видео на свом Фејсбук профилу у којем је градоначелнику пријетио смрћу, па му је Жупанијски суд одредио истражни затвор.

Постоји сумња да је на ширем подручју Сиска био незадовољан поступањем градоначелника и како би га уплашио на свом Фејсбук профилу је објавио видео у којем му је упутио пријетње смрћу, преносе хрватски медији.

Привођење Игора Арсенића

Хроника

Игор Арсенић иде мјесец дана у притвор

Општинско државно тужилаштво је испитало осумњиченог мушкарца, након чега му је одређен истражни затвор због опасности да би могао да понови кривично дјело.

Из тужилаштва су предложили Жупанијском суду у Сиску да осумњиченом одреди истражни затвор због опасности од понављања кривичног дјела, што је истражни судија и прихватио.

