Саобраћајка код Градишке, тешко повријеђен возач "пежоа"

18.11.2025

11:56

Саобраћајка код Градишке, тешко повријеђен возач "пежоа"

Возач из Градишке чији су иницијали А.К. тешко је повријеђен када је "пежо" којим је управљао слетио са коловоза у мјесту Брестовчина на подручју Градишке.

Саобраћајна незгода догодила се јуче у 16.20 часова на магистралном путу Градишка-Бањалука, саопштено је из Полицијске управе Градишка.

Увиђај су извршили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.

Тагови:

Градишка

удес

Саобраћајна несрећа

