Саобраћајка код Градишке, тешко повријеђен возач "пежоа"

Возач из Градишке чији су иницијали А.К. тешко је повријеђен када је "пежо" којим је управљао слетио са коловоза у мјесту Брестовчина на подручју Градишке.
Саобраћајна незгода догодила се јуче у 16.20 часова на магистралном путу Градишка-Бањалука, саопштено је из Полицијске управе Градишка.
Увиђај су извршили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.
