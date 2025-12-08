Пас одбија храну, ово су разлози

Извор:
Информер
08.12.2025
18:24

Губитак апетита код паса, без обзира на узрок, ако траје дуже од 24 сата може озбиљно да угрози здравље, нарочито код штенаца млађих од шест мjесеци.
Анорексија означава стање када пас одбија храну, а разлика између апетита и глади је у томе што је апетит психолошке природе, док је глад физиолошка потреба организма.
Најчешћи разлог губитка апетита је болест. Проблеми са органима за варење, јетром, бубрезима, крвотоком, као и болна стања, често доводе до одбијања хране.
Промјене у устима попут кварних зуба, упаљених десни, заглављене кости или оштећења њуха такође могу спријечити пса да једе. Упале једњака, желуца и црева, паразити, вируси, алергије, чиреви, тумори или запушења дигестивног тракта често су праћени повраћањем, дијарејом, слабости и мучнином.
Болести јетре и бубрега додатно ремете апетит јер долази до накупљања токсина у организму, док поремећаји крви могу изазвати слабост и исцрпљеност. С друге стране, постоје и блажи, пролазни разлози, попут промене хране, стреса због новог окружења или доласка нове животиње у дом.
Како ријешити проблем?
Проблем код дуготрајног одбијања хране није само основна болест, већ и то што пас остаје без неопходних хранљивих материја, што додатно слаби организам. Посљедице могу бити дехидратација, губитак тјелесне масе, малаксалост и погоршање општег стања.
Зато је важно на вријеме примјетити промјене у исхрани и понашању пса и обратити се ветеринару, јер рано реаговање може спријечити озбиљне и дуготрајне здравствене проблеме.
(информер)
