Када је идеално вријеме за увођење наранџи у исхрану бебе

Извор:

Кликс

08.12.2025

15:29

Фото: Pexel/Anna Shvets

Увођење нове хране вашој беби је узбудљиво и забавно вријеме. Можете их посматрати како истражују нове окусе и текстуре док уче о јелу. Али, неке намирнице попут наранџи није добро одмах убацити у исхрану.

Наранџе се могу чинити здравим избором јер су пуне витамина Ц, али киселост воћа можда није добра за пробаву ваше бебе и може изазвати алергијску реакцију. Како бисте избјегли лошу реакцију, требали бисте причекати до годину дана старости како би се дјететов пробавни систем развио.

До тренутка када ваша беба напуни годину дана, можда ће се чинити као прави мали професионалац у испробавању нове хране или је можда научила бити опрезна с новом храном која има другачији окус од оне на коју је навикла.

Наранџе се морају огулити прије јела, а мембрана која остане око појединачних кришки може и даље бити тврда након што се кожица уклони. Можете почети тако да прво понудите конзервирану наранџу јер је вањска мембрана мекша и укуснија. Само пазите да конзервирано воће не садржи додани шећер.

Ако ваша беба испрва не воли наранџе, наставите им их редовно нудити. Можда ћете морати понудити нову храну неколико пута прије него што ваша беба почне вољети. Агруми имају посебан окус на који се може навикнути.

Нутритивне предности наранџи

Наранџе су познате по високој дози витамина Ц, који помаже вашем имунолошком систему да остане јак.

Избори-гласање

БиХ

ЦИК наредила поновно контролно бројање са 51 редовног бирачког мјеста

Међутим, наранџе такође садрже друге храњиве твари попут калија , фолата и тиамина. Осим тога, наранџе имају висок садржај воде, па помажу вашој беби да остане хидрирана.

Како припремити наранџе за бебу

Кад ваша беба први пут једе наранџу, нарежите комадиће на величину врха дјететова прста како бисте спријечили гушење. Поступно режите веће комадиће како ваша беба расте.

Ако је наранџа у почетку превише кисела, покушајте је помијешати с другом храном попут јогурта. То помаже у смањењу киселости док се ваша беба прилагођава врло новом окусу.

Можда ћете бити у искушењу понудити својој беби сок од наранџе, али свакако провјерите нутритивне вриједности за додани шећер. Не бисте требали давати сок бебама млађима од годину дана, а чак и ако је ваша беба довољно стара, пазите да јој дајете само квалитетан воћни сок.

Савјети за увођење нове хране

Прије него што први пут понудите круту храну, поставите себи неколико питања.

Може ли моја беба самостално држати главу? Ово је важна развојна прекретница за једење круте хране.

Је ли моја беба заинтересирана за јело? Ваша беба вас може са занимањем проматрати како једете или чак покушати зграбити храну и кушати је. Када својој беби понудите кашику, требала би отворити уста да једе.

Може ли моја беба помакнути храну према грлу? Ако јој понудите храну кашиком, беба би је прво могла истиснути језиком. То се назива рефлекс потиска језика. С временом ће научити користити језик за гурање хране у стражњи дио уста и гутање.

илу-граница-18102025

Друштво

Возачи опрез! Гужве на појединим граничним прелазима

Како ваша беба почиње јести круту храну, потребна јој је разноликост у прехрани. То помаже осигурати да ваша беба прима све потребне храњиве твари, а такође помаже у ширењу непца за нове окусе.

Након што беби уведете нову храну и потврдите да није алергична на њу, покушајте јој је поновно понудити барем два пута седмично. То не само да ће вашу бебу упознати с новом храном, већ може и спријечити развој алергија на храну. Осим тога, док ваша беба учи јести, посматра вас. Побрините се да јој понудите исту храну коју једе и остатак породице ради потицаја.

Размислите о алергенима. До 12. мјесеца старости ваше бебе, требало би је упознати са сваком од уобичајених алергених намирница као што су: кухано јаје, маслац од кикирикија, кравље млијеко, орашасти плодови, соја, сусам, пшеница те риба и остали морски плодови.

