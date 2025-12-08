Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

Извор:
Корејка која је уцјењивала фудбалера Хјун Минг Сона осуђена је на четири године затвора.
Она је наводно желела да од фудбалера добије 200.000 долара, због приче како наводно носи његово дјете.
Чак је потом и пријетила како ће све изнети у јавност, не буде ли јој Сон уплатио новац.
Није сама била у овом подухвату, јер је са собом имала саучесника, који је осуђен на затворску казну од годину дана.
A South Korean woman who demanded money from national team captain and Major League Soccer player Son Heung-min claiming she was pregnant with his child was sentenced to four years in jail for extortion, Yonhap news agency reported. More here: https://t.co/UqGZJpEGpr— Reuters Sports (@ReutersSports) December 8, 2025
Сонови заступници су као аргумент искористили препознатљивост фудбалера на свјетској сцени, тврдећи да је ова афера изазвала психичке тегобе код њиховог клијента.
(б92)
