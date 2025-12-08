Logo
Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

Извор:

Б92

08.12.2025

17:57

Фото: Таnjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Корејка која је уцјењивала фудбалера Хјун Минг Сона осуђена је на четири године затвора.

Она је наводно желела да од фудбалера добије 200.000 долара, због приче како наводно носи његово дјете.

Чак је потом и пријетила како ће све изнети у јавност, не буде ли јој Сон уплатио новац.

Није сама била у овом подухвату, јер је са собом имала саучесника, који је осуђен на затворску казну од годину дана.

Сонови заступници су као аргумент искористили препознатљивост фудбалера на свјетској сцени, тврдећи да је ова афера изазвала психичке тегобе код њиховог клијента.

