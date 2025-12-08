Logo
Large banner

Ливерпул изоставио Салаха за утакмицу са Интером

Извор:

Индекс

08.12.2025

17:23

Коментари:

0
Ливерпул изоставио Салаха за утакмицу са Интером
Фото: Таnjug/AP Photo/Jon Super

Мохамед Салах није у тиму Ливерпула који ће у уторак гостовати код Интера.

Ову могућност су раније објавили енглески медији након што је Салах отворено напао клуб и тренера Арнеа Слота током викенда, а сада је ова могућност потврђена јер је Ливерпул објавио списак од 19 играча који конкуришу за меч, а египатска звијезда није на њему.

Салах се снажно иступио пред медијима

Подсјећања ради, Салах није стартеровао на гостовању Ливерпула код Лидс Јунајтеда у суботу. То је била трећа утакмица заредом у којој је Мохамед Салах био на клупи и друга од те три у којима уопште није стартеровао. Легенда египатског Ливерпула се стога жестоко огласила медијима послије утакмице.

„Ово је за мене неприхватљиво. Не знам зашто ми се ово дешава. Не разумем. Толико сам тога урадио за овај клуб. Не морам сваки дан да се борим за своју позицију, заслужио сам је. Имао сам добар однос са тренером. Сада одједном више немамо никакав однос. Не знам зашто. Чини ми се да ме неко не жели у клубу. Јасно ми је да неко жели да сву кривицу свали на мене“, рекао је, између осталог.

zlatni globus

Култура

Објављене номинације за Златни глобус: Погледајте који филм је највећи фаворит за 2026.

Салахово изостављање из тима Интера додатно погоршава ситуацију и доводи у питање наставак његове каријере у Ливерпулу, за који је постигао 250 голова на 420 наступа. Салах је открио да је позвао родитеље да дођу на домаћу утакмицу против Брајтона овог викенда: „Видјећемо шта ће се десити, то је на Енфилду, опростићу се од навијача, ићи ћу на Куп нација... Јер ионако не знам шта ће се десити док сам тамо.“

Списак играча Ливерпула који се боре за прелазак у Интер:

Алисон, Гомез, Ван Дајк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Исак, Мек Алистер, Бредли, Џонс, Екитике, Мамардашвили, Робертсон, Вудман, Гравенберч, Ниони, Нгумоха, Лаки.

Подијели:

Таг:

Mohamed Salah

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путинов човјек: Ја нисам предсједник па могу то рећи, у рату смо с Европом

Свијет

Путинов човјек: Ја нисам предсједник па могу то рећи, у рату смо с Европом

49 мин

0
Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

Фудбал

Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

1 ч

0
Оглас за посао постао хит: Плата 3.000 евра, искуство није потребно

Економија

Оглас за посао постао хит: Плата 3.000 евра, искуство није потребно

1 ч

0
Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Република Српска

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

1 ч

2

Више из рубрике

Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

Фудбал

Спалети: Можемо боље од онога што смо приказали

1 ч

0
Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

Фудбал

Фудбалер Реала због повреде четири мјесеца ван терена

3 ч

0
Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

Фудбал

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија

19 ч

0
Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

Фудбал

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

06

Јапан: Наређена евакуација 90.000 људи

18

03

Дјечак из Добоја побиједио на међународном фестивалу хармонике у Грацу

17

57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

17

56

Зовко о увредама Зукана Хелеза: Незапамћен инцидент

17

48

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner