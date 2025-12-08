Ливерпул изоставио Салаха за утакмицу са Интером

Извор:
Мохамед Салах није у тиму Ливерпула који ће у уторак гостовати код Интера.
Ову могућност су раније објавили енглески медији након што је Салах отворено напао клуб и тренера Арнеа Слота током викенда, а сада је ова могућност потврђена јер је Ливерпул објавио списак од 19 играча који конкуришу за меч, а египатска звијезда није на њему.
Салах се снажно иступио пред медијима
Подсјећања ради, Салах није стартеровао на гостовању Ливерпула код Лидс Јунајтеда у суботу. То је била трећа утакмица заредом у којој је Мохамед Салах био на клупи и друга од те три у којима уопште није стартеровао. Легенда египатског Ливерпула се стога жестоко огласила медијима послије утакмице.
„Ово је за мене неприхватљиво. Не знам зашто ми се ово дешава. Не разумем. Толико сам тога урадио за овај клуб. Не морам сваки дан да се борим за своју позицију, заслужио сам је. Имао сам добар однос са тренером. Сада одједном више немамо никакав однос. Не знам зашто. Чини ми се да ме неко не жели у клубу. Јасно ми је да неко жели да сву кривицу свали на мене“, рекао је, између осталог.
Салахово изостављање из тима Интера додатно погоршава ситуацију и доводи у питање наставак његове каријере у Ливерпулу, за који је постигао 250 голова на 420 наступа. Салах је открио да је позвао родитеље да дођу на домаћу утакмицу против Брајтона овог викенда: „Видјећемо шта ће се десити, то је на Енфилду, опростићу се од навијача, ићи ћу на Куп нација... Јер ионако не знам шта ће се десити док сам тамо.“
Списак играча Ливерпула који се боре за прелазак у Интер:
Алисон, Гомез, Ван Дајк, Конате, Керкез, Вирц, Собослаи, Исак, Мек Алистер, Бредли, Џонс, Екитике, Мамардашвили, Робертсон, Вудман, Гравенберч, Ниони, Нгумоха, Лаки.
