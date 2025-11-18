Стекли 1,3 милиона КМ: Оптужница против 10 особа због шверца више од 300 тона дувана

Извор:
Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против 10 особа за кријумчарење више од 300 тона дувана, чиме су остварили имовинску корист већу од 1,3 милиона КМ.
Оптужница је подигнута против Јерка Вицана, Радослава Милићевића, Стојана Станојевића, Данијела Савкића, Милорада Готовчевића, Гојка Марића, Љиљане Маријановић, Мире Мартића, Младена Симеуновића и Танасија Симеуновића, саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Они су оптужени да су постали припадници организоване групе, укључене у незаконит промет више од 300 тона дувана и дуванских прерађевина, те пласману тих производа на илегалном тржишту БиХ чиме је остварена противправна имовинска корист у износу већем од 1,3 милиона КМ, а основано се сумња да је извршено и прање новца прикривањем стварног поријекла.
Јерко Вицан, као организатор групе, терети се да је у пет одвојених случајева дао мито у износима од по најмање 1.000 КМ Љиљани Маријановић, тада запосленој у Управи за индиректно опорезивање БиХ, уз посредовање оптуженог Мире Мартића, а све како би оптужена учинила радње које у оквиру своје функције није смјела.
Оптужницом су обухваћена кривична дјела организованог криминала у вези са кривичним дјелима недозвољена трговина, недозвољен промет акцизних производа, давање дара и других облика користи, примање дара и других облика користи и прање новца.
