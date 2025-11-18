Logo
Large banner

Стекли 1,3 милиона КМ: Оптужница против 10 особа због шверца више од 300 тона дувана

Извор:

СРНА

18.11.2025

11:40

Коментари:

0
Стекли 1,3 милиона КМ: Оптужница против 10 особа због шверца више од 300 тона дувана

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против 10 особа за кријумчарење више од 300 тона дувана, чиме су остварили имовинску корист већу од 1,3 милиона КМ.

Оптужница је подигнута против Јерка Вицана, Радослава Милићевића, Стојана Станојевића, Данијела Савкића, Милорада Готовчевића, Гојка Марића, Љиљане Маријановић, Мире Мартића, Младена Симеуновића и Танасија Симеуновића, саопштено је из Тужилаштва БиХ.

Полиција ФБиХ

Хроника

Одређен притвор тројици ухапшених са 3 килограма кокаина

Они су оптужени да су постали припадници организоване групе, укључене у незаконит промет више од 300 тона дувана и дуванских прерађевина, те пласману тих производа на илегалном тржишту БиХ чиме је остварена противправна имовинска корист у износу већем од 1,3 милиона КМ, а основано се сумња да је извршено и прање новца прикривањем стварног поријекла.

Јерко Вицан, као организатор групе, терети се да је у пет одвојених случајева дао мито у износима од по најмање 1.000 КМ Љиљани Маријановић, тада запосленој у Управи за индиректно опорезивање БиХ, уз посредовање оптуженог Мире Мартића, а све како би оптужена учинила радње које у оквиру своје функције није смјела.

злато

Свијет

Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

Оптужницом су обухваћена кривична дјела организованог криминала у вези са кривичним дјелима недозвољена трговина, недозвољен промет акцизних производа, давање дара и других облика користи, примање дара и других облика користи и прање новца.

Подијели:

Тагови:

krijumčarenje

duvan

Тужилаштво БиХ

šverc duvana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младић поријеклом из БиХ осуђен у случају шверца 818 килограма кокаина

Свијет

Младић поријеклом из БиХ осуђен у случају шверца 818 килограма кокаина

2 седм

0
Цариници у чуду гледали шта је возач Хитне помоћи покушао прошверцати

Регион

Цариници у чуду гледали шта је возач Хитне помоћи покушао прошверцати

1 мј

0
Бивши министар ухваћен у шверцу цигарета из БиХ

Регион

Бивши министар ухваћен у шверцу цигарета из БиХ

1 мј

0
кокаин Аустрија

Хроника

Вања Вуковић ”пао” у Аустрији због шверца 10 килограма кокаина

1 мј

0

Више из рубрике

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

Хроника

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

3 ч

0
Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

Хроника

Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

4 ч

0
Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

Хроника

Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

4 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Тужилаштво предложило продужење притвора Амиру Пашићу Фаћи

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

14

37

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

14

32

Какво ће бити вријеме сутра?

14

30

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

14

21

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner