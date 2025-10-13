Logo

Цариници у чуду гледали шта је возач Хитне помоћи покушао прошверцати

Извор:

Агенције

13.10.2025

19:39

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Хрватска царина је имала занимљив улов на граничном прелазу Бајаково, гдје су зауставили возило Хитне помоћи. Како су саопштили, царински службеници Сектора за мобилне јединице, Службе за мобилне јединице Осијек спријечили су незаконит унос 276 комада боја за косу.

Они су јуче на граничном прелазу Бајаково зауставили возило Хитне помоћи турских регистарских ознака којим је управљао држављанин Турске. У простору за смјештај пацијената иза помоћног сједишта пронађене су боје за косу које возач није пријавио приликом уласка у Хрватску, преноси Вечерњи.хр.

Возачу је због почињења прекршаја изречена новчана казна у износу од 2.100 евра те је окривљени платио двије трећине казне у износу од 1.400 евра, а предметна роба одмах му је одузета.

