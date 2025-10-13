Logo

Утврђен први случај болести плавог језика

13.10.2025

14:52

Утврђен први случај болести плавог језика
Фото: Pixabay

Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства У Хрватској саопштило је данас да је потврђен први случај болести плавог језика серотипа три у овој земљи.

Болест је потврђена на једном објекту са 20 оваца на подручју насеља Горњи Храстовац у општини Мајур у Сисачко-мославачкој жупанији.

Знаци ове болести били су присутни код двије животиње, а анализом је утврђено да је једна позитивна.

Из Министарства су навели да је до октобра болест плавог језика потврђена у Сплитско-далматинској, Истарској, Приморско-горанској, Личко-сењској, Карловачкој, Крапинско-загорској, Сисачко-мославачкој, Загребачкој, Бјеловарско-билогорској, Пожешко-славонској, Међимурској и Вараждинској жупанији, те у Загребу.

Болест се не преноси контактом између животиња, већ вирус преносе комарци.

Зависно о серотипу клинички знакови болести најчешћи су и најизраженији код оваца, док код говеда и коза настаје инфекција без видљивих знакова обољења.

Од овог вируса не оболијевају људи.

