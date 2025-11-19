Одређен притвор Анису Калајџићу, осумњиченом за убиство Алдине Јахић

19.11.2025
16:01
Коментари:0
На приједлог Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК), Кантонални суд у Мостару је данас, 19. новембра, одредио једномјесечни притвор осумњиченом Анису Калајџићу (33) из Мостара, због сумње да је починио кривично дјело тешко убиство женске особе у стицају са кривичном дјелом неовлаштено набављање, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје.
Калајџића терете за убиство бивше дјевојке Алдине Јахић, коју је 16. новембра прво напао, а затим и усмртио хицима из пиштоља у тоалету једног мостарског ресторана.
Притвор је Калајџићу одређен због тога што нарочите околности оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело за које се може изрећи казна затвора у трајању од три године или тежа казна.
Притвор му је одређен и због постојања ванредних околности, јер је ријеч о кривичном дјелу које је посебно тешко, а с обзиром на начин почињења и посљедицу кривичног дјела, тако да би пуштањем на слободу осумњиченика резултирало пријетњом нарушавања јавног реда, будући да је у посљедње вријеме учестало вршење најтежих кривичних дјела-убистава на штету жена.
Подсјетимо, Алдина Јахић која је из Калесије дошла у Мостар због посла, мучки је убијена у недјељу око 18 часова у тоалету једног мостарског хотела, гдје се сакрила бјежећи од Аниса Калајџића. Убиству су претходиле пријетње које је женска особа добијала од бившег дечка.
Осумњиченог Аниса Калајџића је у јануару ове године друга женска особа пријавила за угрожавање сигурности.
