Случај Ђајић: Тужилаштво формира предмет због спорног снимка

Огњен Матавуљ

19.11.2025

13:08

Случај Ђајић: Тужилаштво формира предмет због спорног снимка

Окружно јавно тужилаштво Бањалука формираће предмет у вези са снимком који се проширио друштвеним мрежама, а на којима се генерални директор УКЦ Републике Српске Владо Ђајић види како разговара с мушкарцем о наркотицима, потврдио је за АТВ главни тужилац ОЈТ Бањалука Младен Митровић.

”Тужилаштво ће формирати предмет како би се провјериле и утврдиле све чињенице и околности у вези са спорним снимком”, рекао је Митровић.

Подсјетимо, након објаве спорног снимка огласио се предсједник СНСД-а Милорад Додик наводећи да је Ђајић разријешен свих функција.

”Као и сви, јутрос сам упознат са снимком у којем се Владо Ђајић налази у разговору и присуствуje ситуацији која укључује наркотике. Такво понашање је апсолутно неприхватљиво за мене као предсједника СНСД-а. СНСД не може и неће толерисати било какву повезаност с криминалом, а посебно не с наркотицима. Ђајић је тим поступком сам себе разријешио са свих функција. Наша политика своје темеље има у најбољим особинама нашег народа и мора то и да остане - без изузетака", рекао је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик разријешио Ђајића свих функција

Коментаришући снимак Ђајић је рекао да се ради о класичној намјештаљци.

”То је стари снимак. Намонтирана ствар којом су жељели да ме уцјењују. Ја сам доживљавао разне притиске, уцјене и пријетње. То је била једна монтажа у којој је један криминалац, који је сада у затвору, дошао ту да ме рекетира. Све је монтирао, бацио пред мене ту кесу и тачно се види да сам ја побјегао. Одговорно тврдим, а желим да се ураде и полиграфи и тестирања, да никада нисам видио и користио кокаин или учествовао у дјељењу тога. Никад нисам користио ниједан наркотик”, рекао је Ђајић.

vlado djajic

Бања Лука

Смијењен са функција: Огласио се Владо Ђајић

Поновио је да се ради о криминалцу који је искористио његову добронамјерност, како би га примио као и сваког пацијента и његову породицу. Нагласио је и да је све пријавио истражним органима.

ОЈТ Бањалука

Владо Ђајић

snimak

УКЦ Републике Српске

СНСД

Милорад Додик

